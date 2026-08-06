LOS TRABAJOS ESTÁN SUBVENCIONADOS POR LA DPZ
Empieza la renovación integral del parque municipal
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Sobradiel comenzó en el mes de julio las obras de rehabilitación integral del parque municipal, subvencionadas en su totalidad por DPZ a través del Plan +Provincia.
El objetivo es modernizar este espacio conservando toda su esencia, pero transformándolo en un lugar mucho más funcional y disfrutable para todos los vecinos.
Las obras incluyen la rehabilitación de la zona del quiosco con un nuevo graderío para poder utilizarlo en diferentes actos. También la renovación total de las luminarias, incluidas las del suelo para mayor seguridad y eficiencia. Además, se habilitarán nuevas zonas de juego para los pequeños y no tan pequeños. Otros aspectos destacados son la remodelación y adecuación integral de la zona de petanca, la renovación del sistema de riego, mobiliario urbano y césped, el cuidado, poda y plantación de nuevos árboles, y la mejora de accesibilidad acondicionando el lateral de la piscina, uniendo la calle San Vicente de Paúl con el callejón mediante escaleras y rampa.
Las obras se están realizando de forma intensiva hasta mediados de agosto. Para garantizar la seguridad, todo el perímetro de los jardines está vallado. Sin embargo, para seguir disfrutando del parque, permanecen abiertas y accesibles el campito de fútbol, la zona de juego de arena y agua, las mesas del parque, y la zona de juegos frente a la pista.
Desde el Ayuntamiento de Sobradiel piden disculpas por las molestias que puedan causar estos trabajos, pero están convencidos de que el resultado merecerá mucho la pena.
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