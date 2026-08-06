COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA
Empiezan las obras de la residencia de mayores de Gallur
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La construcción de la Residencia Municipal de Mayores de Gallur María Yolanda Salvatierra Pérez comenzó el pasado 18 de julio con la puesta de la primera piedra.
En el acto intervinieron la alcaldesa de Gallur, María Pilar Capdevila Manero, la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, Marta Isabel Tejero López, y la concejala del Ayuntamiento de Gallur, Sara Fuertes Salvatierra. Además, estuvieron presentes diputadas y diputados provinciales, alcaldesas, alcaldes, concejales, y concejalas de otros municipios, miembros de la corporación municipal de Gallur, Marta Royo López y José María Royo López por parte de la empresa contratista Grupo MLN, familiares de María Yolanda Salvatierra Pérez, así como vecinos y vecinas de Gallur.
Las autoridades presentes procedieron a la firma de un acta para su colocación dentro de la urna que posteriormente fue enterrada. También se descubrió una placa en conmemoración de la primera piedra de la Residencia Municipal de Mayores de Gallur, y en reconocimiento a la labor de María Yolanda Salvatierra Pérez.
Este acto marca el inicio de un proyecto de gran relevancia social, destinado a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Gallur, especialmente de las personas mayores. Además, representa el firme compromiso del consistorio con el bienestar, la atención digna y el cuidado de quienes han contribuido al desarrollo del municipio a lo largo de sus vidas. Las obras tendrán una financiación exclusivamente municipal.
María Yolanda Salvatierra dará nombre al centro
La denominación del centro rinde homenaje a María Yolanda Salvatierra Pérez, quien fuera alcaldesa de Gallur de 2015 a 2022, en reconocimiento a su dedicación, compromiso público y contribución al desarrollo del municipio.
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