La programación del ciclo cultural comarcal Enriberados se retomó durante el mes de julio con cuatro citas en los pueblos de Grisén, Boquiñeni, Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro.

‘Enriberados’ continúa con talleres, magia y cine. / SERVICIO ESPECIAL

El jueves 9 de julio tuvo lugar un taller de realización de jabones artesanales en Grisén en el que los asistentes, jóvenes y mayores, aprendieron a crear sus propias elaboraciones y llevárselas a casa.

‘Enriberados’ continúa con talleres, magia y cine / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 11 de julio en Boquiñeni hubo un taller de artesanía que se centró en la customización de prendas de ropa antigua para darles un nuevo uso, aprendiendo diferentes técnicas y reflexionando sobre el reciclaje y la reutilización.

Ese mismo sábado, por la tarde, el mago alagonero Mariano Lavida mostró en Alcalá de Ebro su pericia con las cartas, demostrando que ha vuelto con fuerzas renovadas y con más ilusión y magia que nunca.

Las actuaciones se completaron el sábado 18 de julio en Cabañas de Ebro donde se disfrutó de una sesión de cine a la fresca con una película apta para todos los públicos.

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Citas en agosto

En agosto continúa la programación del ciclo cultural comarcal Enriberados. En esta ocasión, la actividad se llevará a cabo en Pleitas, el próximo sábado 22 de agosto, donde podrán disfrutar de una proyección de cine a la fresca en la pista de fútbol de la localidad con una película apta para todos los públicos.