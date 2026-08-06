Gallur anima a sus lectores más jóvenes

La Biblioteca Municipal de Gallur Feliciano Gracia está llevando a cabo una nueva iniciativa Libros con nueva vida, para dar una segunda vida a sus libros.

El viernes 24 de julio se inauguraba el primer punto de lectura con los libros expurgados recientemente de la biblioteca. Y que mejor lugar para comenzar que en el sitio más concurrido del verano, las piscinas del municipio, situando este nuevo punto de lectura en la zona de botiquín de los socorristas.

Todos los libros disponibles son infantiles y juveniles, y van debidamente identificados con el sello de expurgado y las normas.

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Próximamente se irán ampliando tanto libros, como puntos de lectura en otros lugares de Gallur.