FIESTAS JUVENTUDES 2026
Grisén disfruta a lo grande en julio
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Grisén celebró los días 17 y 18 de julio las fiestas Juventudes 2026 con un completo programa de actividades. Los actos comenzaron el viernes con el pregón a cargo de la Peña La Rata y sangriada. Luego se realizó una salida por las calles del pueblo con la Charanga Las Bajeras hasta las piscinas municipales, donde se realizó la Cena Interpeñas, y para terminar hubo discomóvil en las pistas municipales de la mano de DJ Fity.
Concurso de croquetas y disco móvil
El sábado comenzó con vermuteo y concurso de croquetas en el pabellón municipal. Luego se celebró la comida popular en el pabellón municipal. Los actos continuaron con un tardeo con la colaboración de las piscinas municipales con DJ Alberto Tauste, y un torneo de waterpoong en la pistas municipales. Y por la noche, hubo rumba en directo con Bimba y Lolo en el campo de fútbol, para terminar con disco móvil en las pistas con DJ Óscar Chaparro y DJ Yela.
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