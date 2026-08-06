CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN REMOLINOS
Hamacas contra la violencia machista
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Remolinos
El Ayuntamiento de Remolinos está desarrollando una campaña municipal de prevención y sensibilización contra la violencia sobre las mujeres en las piscinas municipales. Para ello ha instalado unas hamacas para uso común en las que se puede leer el lema de la iniciativa: Libres e iguales.
El objetivo de la campaña es difundir entre todos los vecinos mensajes positivos de igualdad, sensibilizar a la ciudadanía, fomentar conductas igualitarias y visibilizar el rechazo social a la violencia contra las mujeres.
Dicha campaña está financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2026.
- El Real Zaragoza ofrece un salario de 250.000 euros al delantero que falta por llegar
- Lío en un pueblo de Zaragoza por la cancelación de sus fiestas patronales a tres semanas de su celebración: 'Esperamos que el ayuntamiento recapacite
- El último aragonés y canterano del Real Zaragoza en ir con la Selección Española: 'No salí del club en muy buenas condiciones
- La salida de Samed Bazdar desbloquea el plan de Lalo: los siguientes pasos del Real Zaragoza en el mercado
- Zaragoza no se libra del ERE del 'Primark holandés': Zeeman cerrará su tienda en un popular barrio
- La gasolinera más barata de Zaragoza: llenar el depósito puede costar hasta 20 euros menos
- Rubén Iranzo y Xavi Sintes, dos opciones que permanecen latentes para eje de la zaga del Real Zaragoza
- Liso, con cuatro ofertas sobre la mesa, apunta a tener minutos en el amistoso que medirá el jueves al Real Zaragoza con el Andorra