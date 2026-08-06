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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN REMOLINOS

Hamacas contra la violencia machista

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Remolinos

El Ayuntamiento de Remolinos está desarrollando una campaña municipal de prevención y sensibilización contra la violencia sobre las mujeres en las piscinas municipales. Para ello ha instalado unas hamacas para uso común en las que se puede leer el lema de la iniciativa: Libres e iguales.

El objetivo de la campaña es difundir entre todos los vecinos mensajes positivos de igualdad, sensibilizar a la ciudadanía, fomentar conductas igualitarias y visibilizar el rechazo social a la violencia contra las mujeres.

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Dicha campaña está financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2026.

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