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FIESTA ACUÁTICA EN LAS PISCINAS

Hinchables y música en Bárboles

Las piscinas de Bárboles acogieron una jornada divertida y refrescante con juegos para los más pequeños.

Las piscinas de Bárboles acogieron una jornada divertida y refrescante con juegos para los más pequeños. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Bárboles

Bárboles organizó el sábado 18 de julio una jornada festiva en las piscinas para disfrutar en familia y con amigos. El día comenzó con una comida popular de paella. Por la tarde hubo hinchables acuáticos con risas y mucha diversión. Y para finalizar, se ofreció un concierto del grupo Jadey

Jornada radioafición

Las piscinas de Bárboles también acogerán el domingo 23 de agosto por la mañana una jornada de radioafición. Los asistentes podrán ver una estación de radio en funcionamiento, cómo se realiza una comunicación por radio, conocer elementos básicos como emisora, antena, micrófono y accesorios, qué es necesario para ser radioaficionado, y la utilidad de la radioafición en emergencias y apoyo social. La jornada está organizada por la Unión de Radioaficionados de Zaragoza (URZ) con la colaboración del Ayuntamiento de Bárboles.

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