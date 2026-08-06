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Una jornada para disfrutar del Ebro

La tradicional piraguada congregó a cerca de 240 personas y puso en valor el paisaje y el patrimonio natural del río.

La tradicional piraguada congregó a cerca de 240 personas y puso en valor el paisaje y el patrimonio natural del río. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pradilla de Ebro

Pradilla de Ebro celebró el sábado 4 de julio la XIX Piraguada Popular del Ebro Aragonés con 240 participantes, de los cuales 164 tomaron parte en el descenso en piragua, consolidando esta cita como uno de los eventos estivales más destacados del municipio.

Una jornada para disfrutar del Ebro

Una jornada para disfrutar del Ebro. / SERVICIO ESPECIAL

La actividad comenzó en Gallur, donde los participantes recibieron una breve iniciación al piragüismo antes de iniciar el recorrido en piragua, individual o doble, por el tramo comprendido entre Gallur y el paso de barca entre Pradilla de Ebro y Boquiñeni.

Una jornada para disfrutar del Ebro

Una jornada para disfrutar del Ebro. / SERVICIO ESPECIAL

Guiados por ebroNautas, disfrutaron de una experiencia única en contacto con la naturaleza, descubriendo los paisajes y valores ambientales del río Ebro.

Una jornada para disfrutar del Ebro

Una jornada para disfrutar del Ebro. / SERVICIO ESPECIAL

Tras el descenso, la jornada continuó con una comida popular y un amplio programa de actividades para todas las edades, que incluyó música en directo, un taller de podcast y micrófono abierto, juegos gigantes, y una animada verbena, creando un ambiente de convivencia y disfrute entre participantes, familiares y visitantes.

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Una jornada para disfrutar del Ebro

Una jornada para disfrutar del Ebro. / SERVICIO ESPECIAL

Desde la organización agradecen la participación de todas las personas asistentes, así como la implicación de voluntarios, colaboradores y entidades que hicieron posible una nueva edición de esta tradicional cita con el río Ebro.

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