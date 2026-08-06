Una jornada para disfrutar del Ebro
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pradilla de Ebro celebró el sábado 4 de julio la XIX Piraguada Popular del Ebro Aragonés con 240 participantes, de los cuales 164 tomaron parte en el descenso en piragua, consolidando esta cita como uno de los eventos estivales más destacados del municipio.
La actividad comenzó en Gallur, donde los participantes recibieron una breve iniciación al piragüismo antes de iniciar el recorrido en piragua, individual o doble, por el tramo comprendido entre Gallur y el paso de barca entre Pradilla de Ebro y Boquiñeni.
Guiados por ebroNautas, disfrutaron de una experiencia única en contacto con la naturaleza, descubriendo los paisajes y valores ambientales del río Ebro.
Tras el descenso, la jornada continuó con una comida popular y un amplio programa de actividades para todas las edades, que incluyó música en directo, un taller de podcast y micrófono abierto, juegos gigantes, y una animada verbena, creando un ambiente de convivencia y disfrute entre participantes, familiares y visitantes.
Desde la organización agradecen la participación de todas las personas asistentes, así como la implicación de voluntarios, colaboradores y entidades que hicieron posible una nueva edición de esta tradicional cita con el río Ebro.
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