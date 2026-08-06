Los jóvenes de Luceni disfrutan del verano

Con la llegada de las vacaciones escolares, Luceni ha vuelto a ofrecer una amplia programación de actividades infantiles y juveniles con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral durante los meses de verano, al tiempo que se proporciona a niños y niñas una alternativa de ocio educativo, deportivo y saludable.

El campus comarcal tuvo gran aceptación. / SERVICIO ESPECIAL

A lo largo de las semanas estivales, decenas de menores han participado en diferentes propuestas adaptadas a sus edades, combinando deporte, creatividad, juegos y actividades al aire libre en un ambiente de convivencia y aprendizaje.

Los más jóvenes participaron en una actividad con patines. / SERVICIO ESPECIAL

Una de las iniciativas más destacadas ha sido el Campus Comarcal Multideporte Ribera Alta del Ebro, organizado por el Servicio Comarcal de Deportes de la Ribera Alta del Ebro y el Gobierno de Aragón, con la colaboración de los ayuntamientos participantes. El campus se desarrolló entre el 29 de junio y el 24 de julio en las instalaciones municipales de Luceni, Pedrola y Pinseque, dirigido a niñas y niños nacidos entre 2014 y 2021.

Durante el campus, los participantes disfrutaron de un completo programa de actividades, que combinó deportes, talleres, juegos, actividades acuáticas en la piscina y numerosas propuestas recreativas, fomentando hábitos de vida saludables, el compañerismo y la práctica deportiva desde edades tempranas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Luceni volvió a colaborar con el programa Abierto por Vacaciones, desarrollado por la empresa Activa, una iniciativa consolidada que ofreció dos modalidades diferenciadas para adaptarse a las distintas edades del alumnado.

La primera de ellas fue el Cole de Verano, celebrado en la Casa de la Juventud de Luceni entre el 22 de junio y el 31 de julio, destinado al alumnado de Educación Infantil. Bajo la temática ¡1, 2, 3... ¡Acción!, inspirada en el mundo del cine, los niños y niñas participaron en una programación llena de imaginación y creatividad con yincanas, desafíos, talleres, actividades artísticas, deportes, juegos dinámicos, retos semanales y propuestas de caracterización y efectos especiales.

Asimismo, el Campus de Verano, dirigido al alumnado de Educación Primaria, tuvo lugar del 22 al 26 de junio en el Pabellón José Soria, compartiendo la misma temática cinematográfica y ofreciendo una intensa semana de actividades lúdicas, deportivas y educativas adaptadas a los participantes.

Gracias a estas iniciativas, numerosas familias del municipio pudieron disponer de un recurso de apoyo durante el periodo vacacional, mientras que los más pequeños disfrutaron de un verano activo, realizando ejercicio físico, desarrollando su creatividad, haciendo nuevos amigos y compartiendo experiencias en un entorno seguro.

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Desde el Ayuntamiento de Luceni se valora muy positivamente la respuesta obtenida en todas estas actividades estivales, que año tras año se consolidan como una herramienta fundamental para facilitar la conciliación familiar y seguir ofreciendo alternativas de ocio de calidad para la infancia y la juventud del municipio.