La Maravilla hace historia en el Torneo FSF Remolinos

Remolinos volvió a demostrar este mes de julio porqué su Torneo de Fútbol Sala Femenino es una de las citas más reconocidas del verano. La 17ª edición del Torneo FSF Remolinos reunió a casi 300 participantes repartidas en 16 equipos procedentes de Aragón, Navarra, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha, consolidando una vez más el crecimiento y la repercusión nacional de este evento.

Durante tres intensos días, el polideportivo municipal acogió decenas de encuentros marcados por el alto nivel deportivo, la igualdad entre los equipos y, sobre todo, el ambiente de convivencia que caracteriza al torneo desde su creación. Además de la competición, jugadoras, acompañantes y vecinos compartieron un fin de semana en el que el deporte y la diversión volvieron a ir de la mano.

Protagonismo local

El gran protagonista deportivo fue La Maravilla, equipo local, que consiguió por primera vez proclamarse campeón del Torneo FSF Remolinos tras una brillante actuación ante su afición. El conjunto remolinero escribió una página histórica al levantar el título en casa, culminando un torneo en el que mostró un gran nivel de juego.

El subcampeonato fue para el conjunto madrileño Remolachas, mientras que The Last Dance de Castilla-La Mancha, y Mimica Caipirinha de Navarra, completaron el cuadro de semifinalistas después de un campeonato muy competitivo.

El torneo también reconoció el rendimiento individual de varias futbolistas: Judith Villalba y María Moreno, ambas de La Maravilla, así como Sara Iglesias de The Last Dance, y Laura del Río de Remolachas, recibieron los premios individuales otorgados por la organización.

La jornada final contó además con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, que quiso acompañar a la organización durante la disputa de las semifinales y la final, mostrando su apoyo a un evento que se ha consolidado como una referencia del deporte femenino en Aragón, y que cada verano convierte a Remolinos en punto de encuentro del fútbol sala femenino nacional.

Desde la organización se ha querido agradecer la implicación del Ayuntamiento de Remolinos, patrocinadores, colaboradores, voluntarios, árbitros y a todas las personas que hicieron posible una nueva edición del torneo, así como el comportamiento ejemplar de todos los equipos participantes.

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Con esta decimoséptima edición, el Torneo FSF Remolinos continúa consolidándose como mucho más que una competición deportiva: un punto de encuentro para el fútbol sala femenino donde prima la convivencia, la amistad y la pasión por este deporte.