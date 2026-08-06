Los municipios del Camino Ignaciano suman fuerzas

El Ayuntamiento de Zaragoza acogió el pasado 9 de julio la firma de un convenio entre la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano y la Compañía de Jesús.

La consejera de Turismo y la técnico de Turismo comarcal con el ministro Hereu. / SERVICIO ESPECIAL

Este acuerdo supone un paso más en el trabajo de la asociación para convertir el Camino Ignaciano en un eje vertebrador del turismo, la cultura y la convivencia de aquellos municipios que atraviesa.

Al acto acudieron los alcaldes y alcaldesas de la Comarca Ribera Alta del Ebro que pertenecen a la asociación, y por cuyos municipios transcurre el camino que hizo San Ignacio de Loyola desde su ciudad natal hasta Manresa, acompañados de la consejera comarcal de Turismo, y representante del municipio de Cabañas de Ebro, Raquel Frago, y la técnico comarcal de Turismo.

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La jornada estuvo presidida por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher, quien destacó como el camino se ha convertido en ejemplo de sostenibilidad social, económica y ambiental de destino, así como de desestacionalización del sector. El Camino Ignaciano busca convertirse en un recurso que redistribuya por todo el territorio los beneficios del turismo.