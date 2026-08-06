PROYECTO TURÍSTICO Y CULTURAL
Los municipios del Camino Ignaciano suman fuerzas
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Zaragoza acogió el pasado 9 de julio la firma de un convenio entre la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano y la Compañía de Jesús.
Este acuerdo supone un paso más en el trabajo de la asociación para convertir el Camino Ignaciano en un eje vertebrador del turismo, la cultura y la convivencia de aquellos municipios que atraviesa.
Al acto acudieron los alcaldes y alcaldesas de la Comarca Ribera Alta del Ebro que pertenecen a la asociación, y por cuyos municipios transcurre el camino que hizo San Ignacio de Loyola desde su ciudad natal hasta Manresa, acompañados de la consejera comarcal de Turismo, y representante del municipio de Cabañas de Ebro, Raquel Frago, y la técnico comarcal de Turismo.
La jornada estuvo presidida por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher, quien destacó como el camino se ha convertido en ejemplo de sostenibilidad social, económica y ambiental de destino, así como de desestacionalización del sector. El Camino Ignaciano busca convertirse en un recurso que redistribuya por todo el territorio los beneficios del turismo.
Municipios del Camino Ignaciano
• Gallur
• Luceni
• Boquiñeni
• Alcalá de Ebro
• Cabañas de Ebro
• Alagón
• Torres de Berrellén
• Sobradiel
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