Pedrola reúne a sus reinas de fiestas de varias generaciones

Pedrola celebró el sábado 25 de julio un homenaje a las Reinas de Oro y Plata, y una concentración de todas las reinas que han representado a la localidad durante todos estos años.

Las Reinas de Oroy Plata en la celebración de Pedrola. / SERVICIO ESPECIAL

La noche comenzó con una recepción en el ayuntamiento a las Reinas de Oro (1976), las Reinas de Plata (2001), y las Reinas de Fiestas 2025.

La concentración reunió a las reinas que han representado a la localidad durante estos años. / SERVICIO ESPECIAL

Luego, en la plaza de España, se realizó el homenaje a las Reinas de Oro y Plata. Las Reinas de Oro fueron Rosa Mari Raimundo Lasheras, Laura Egido Español, Hortensia Garcés Arpal, Ángela Lalana Martínez y Marisol Terraz Solsona. Y las Reinas de Plata fueron Beatriz García Martínez, María García Serrano, Beatriz Modrego García, Lorena Logroño Cardiel y Verónica Tomás Ferrer.

A continuación, subieron al escenario las Reinas de Fiestas 2025: Nerea Gabate Paracuellos, Lidia González Villanueva, Vega Labarta García, Lucía López Guillén, Pilar Modrego Mateo, Desirée Pérez Serrano y Janet Rubio Sánchez, y las Reinas Infantiles: Noa Marqués López, Marta Martínez Navarro e Irene Tura.

En primer lugar animaron a las jóvenes del pueblo a ser reinas de fiestas, ya que este año no ha habido. Y después, recibieron en el escenario a todas las reinas que han representado a la localidad, que fueron subiendo por décadas, desde los años 60 hasta la actualidad.

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La noche terminó con el concierto del grupo La Rocktelera seguido de DJ Chaparro.