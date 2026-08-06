Pradilla de Ebro no cierra en vacaciones

Las actividades de agosto en Pradilla de Ebro comenzaron el domingo 2 con Cuentos a la fresca. El último abordaje de Morgan El Invencible, espectáculo familiar de teatro, títeres y música, interpretado por Daniel Tejero y Roberto Malo, en las piscinas municipales.

El viernes 14, a las 18.30 horas, se realiza la actividad Fútbol burbuja por la igualdad en el campo de fútbol, una divertida propuesta lúdico-deportiva en la que las personas participantes juegan al fútbol protegidas con burbujas hinchables.

El domingo 23 se celebra el Día de la Bicicleta con salida a las 9.00 horas desde las piscinas para hacer un recorrido de los Diques del Ebro.

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Además, del 3 al 20 de agosto, de lunes a viernes, se desarrollan las colonias urbanas del Plan Corresponsables, de 9.00 a 13.00 horas en las piscinas municipales.