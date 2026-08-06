12 de agosto
Remolinos disfruta del eclipse con la mejor música
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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Remolinos
El Ayuntamiento de Remolinos ha organizado el miércoles 12 de agosto un encuentro para presenciar el eclipse solar en el parking de la entrada a la mina María del Carmen, desde donde habrá unas vistas privilegiadas.
La actividad dará comienzo a las 19.30 horas con la observación del eclipse solar. A las 20.30 horas, aproximadamente, al finalizar el eclipse, comenzará una fiesta con DJ Jhon García. Después, habrá una observación de la lluvia de meteoros. Habrá de gafas para la observación del eclipse.
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