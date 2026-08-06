PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL
Renovado tras más de diez años el convenio municipal
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Alagón firmó el martes 21 de julio el nuevo pacto de funcionarios y el nuevo convenio de personal laboral. El anterior pacto era del año 2010, y el anterior convenio del 2014.
Los nuevos textos de pacto y de convenio actualizan varios derechos de las personas trabajadoras según la normativa vigente, incorporan acuerdos ya implementados como las 35 horas semanales firmadas, e incluyen mejoras como regulación del teletrabajo, ayudas sanitarias, fondo de acción social, nuevo importe de horas extras/servicios extraordinarios, nueva horquilla de niveles, etc.
El equipo de gobierno mostró su agradecimiento a todos los delegados por el trabajo realizado y la implicación puesta de manifiesto para alcanzar consensos, ya que esta buena predisposición ha permitido llegar a unos acuerdos que benefician tanto a los empleados, como a la administración.
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