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PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL

Renovado tras más de diez años el convenio municipal

Firma del acuerdo para las mejoras de los trabajadores.

Firma del acuerdo para las mejoras de los trabajadores. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Ayuntamiento de Alagón firmó el martes 21 de julio el nuevo pacto de funcionarios y el nuevo convenio de personal laboral. El anterior pacto era del año 2010, y el anterior convenio del 2014.

Los nuevos textos de pacto y de convenio actualizan varios derechos de las personas trabajadoras según la normativa vigente, incorporan acuerdos ya implementados como las 35 horas semanales firmadas, e incluyen mejoras como regulación del teletrabajo, ayudas sanitarias, fondo de acción social, nuevo importe de horas extras/servicios extraordinarios, nueva horquilla de niveles, etc.

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El equipo de gobierno mostró su agradecimiento a todos los delegados por el trabajo realizado y la implicación puesta de manifiesto para alcanzar consensos, ya que esta buena predisposición ha permitido llegar a unos acuerdos que benefician tanto a los empleados, como a la administración.

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