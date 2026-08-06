Renovado tras más de diez años el convenio municipal

El Ayuntamiento de Alagón firmó el martes 21 de julio el nuevo pacto de funcionarios y el nuevo convenio de personal laboral. El anterior pacto era del año 2010, y el anterior convenio del 2014.

Los nuevos textos de pacto y de convenio actualizan varios derechos de las personas trabajadoras según la normativa vigente, incorporan acuerdos ya implementados como las 35 horas semanales firmadas, e incluyen mejoras como regulación del teletrabajo, ayudas sanitarias, fondo de acción social, nuevo importe de horas extras/servicios extraordinarios, nueva horquilla de niveles, etc.

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El equipo de gobierno mostró su agradecimiento a todos los delegados por el trabajo realizado y la implicación puesta de manifiesto para alcanzar consensos, ya que esta buena predisposición ha permitido llegar a unos acuerdos que benefician tanto a los empleados, como a la administración.