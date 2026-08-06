La Ribera Alta se prepara para un eclipse histórico

Los municipios de la Comarca Ribera Alta del Ebro se encuentran en una de las zonas de mayor visibilidad del eclipse solar total del 12 de agosto a las 20.30 horas.

El eclipse será visible sólo en una franja muy pequeña del planeta, que se extiende desde Islandia, donde iniciará, hasta el mar Mediterráneo, donde finalizará. Esto significa que en su trayectoria hay pocos territorios poblados desde los que podrá verse, siendo España el país mejor posicionado para su observación, aunque sólo en un número reducido de provincias españolas.

Aragón es una de las comunidades autónomas donde mejor se verá: es decir, la luna cubrirá el 100% del sol. En total, el fenómeno podrá apreciarse desde 594 localidades aragonesas, aunque tan solo 157 disfrutarán de buenas condiciones de observación.

Los 17 municipios que integran la Comarca Ribera Alta del Ebro se encuentran en una zona de más de un minuto de visibilidad.

Los cálculos realizados por los científicos establecen que el inicio del eclipse parcial será a las 19:30 horas (hora peninsular española), y llegará a su totalidad en España será a las 20:29 horas (aproximadamente).

El tiempo que la Luna cubrirá la totalidad del Sol será de entre 1 y 2 minutos, dependiendo de la ubicación. En la Comarca Ribera Alta del Ebro tendrá una duración superior a 1 minuto e inferior a 1 minuto 43 segundos. El fin del eclipse total será a las 20:31 horas, y el fin del eclipse parcial a las 21:30 horas.

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Un eclipse solar total es un fenómeno muy extraño de la naturaleza que provoca, a pesar de su corta duración, una drástica bajada de las temperaturas, cambios en el comportamiento de los animales, y genera una luz metálica ambiental, además de todas las implicaciones visuales y emocionales de un espectáculo semejante.