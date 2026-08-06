Rueda el balón en el Torneo de Fútbol 5 en Boquiñeni

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Boquiñeni organizó los días 17 y 18 de julio la tercera edición del Torneo de Fútbol 5, una iniciativa que volvió a reunir a numerosos vecinos en torno al deporte, la convivencia y la participación.

El torneo dio comienzo el viernes con cinco equipos integrados por vecinos y vecinas del municipio. A lo largo de la jornada se disputaron los primeros encuentros de la competición, que concluyó con un acto de convivencia entre participantes y colaboradores, compartiendo unos bocadillos en las instalaciones del campo de fútbol.

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La gran competición continuó durante la mañana del sábado, culminando a las 19.00 horas con la gran final. El encuentro congregó a un numerosoy animado público, que disfrutó de un excelente ambiente y de un emocionante partido, proclamándose campeón de esta tercera edición la Peña La Malduerme.