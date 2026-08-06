CUENTACUENTOS EN BOQUIÑENI
Una tarde en la que leer y recordar
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La piscina municipal de Boquiñeni acogió el pasado 4 de julio el cuentacuentos El último abordaje de Morgan el Invencible, una actividad muy esperada dirigida al público familiar que hizo disfrutar a pequeños y mayores de una divertida noche de aventuras.
A través de la narración de esta historia de piratas, los asistentes compartieron una velada llena de imaginación, humor y participación, en un ambiente cercano y ameno. La actividad contó con una gran acogida, y volvió a poner de manifiesto el interés por las propuestas culturales y de animación a la lectura organizadas durante el verano en el municipio.
Esta interesante actividad fue realizada por la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Boquiñeni de la mano de los artistas profesionales Dani Tejero y Roberto Malo.
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