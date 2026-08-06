Una tarde en la que leer y recordar

La piscina municipal de Boquiñeni acogió el pasado 4 de julio el cuentacuentos El último abordaje de Morgan el Invencible, una actividad muy esperada dirigida al público familiar que hizo disfrutar a pequeños y mayores de una divertida noche de aventuras.

A través de la narración de esta historia de piratas, los asistentes compartieron una velada llena de imaginación, humor y participación, en un ambiente cercano y ameno. La actividad contó con una gran acogida, y volvió a poner de manifiesto el interés por las propuestas culturales y de animación a la lectura organizadas durante el verano en el municipio.

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Esta interesante actividad fue realizada por la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Boquiñeni de la mano de los artistas profesionales Dani Tejero y Roberto Malo.