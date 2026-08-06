La tauromaquia popular se hace hueco en Pedrola

El Ayuntamiento de Pedrola, junto a Torosocial, empresa concesionaria responsable de la programación y coordinación de los festejos taurinos, han presentado los carteles de las Fiestas de San Roque 2026, que destacan por la firme apuesta en favor de la tauromaquia popular mediante una programación de gran calidad y un importante esfuerzo económico y organizativo.

La programación tiene como objetivo consolidar a Pedrola como una de las localidades de referencia del panorama taurino aragonés, reuniendo durante cinco intensas jornadas un conjunto de festejos pensados para todos los públicos y para los aficionados más exigentes.

En total, las fiestas contarán con quince festejos taurinos populares gratuitos, entre desencajonamientos, encierros, sueltas de reses, toros de fuego, actividades infantiles y festejos tradicionales, a los que se suman cinco grandes espectáculos taurinos de plaza que reunirán a algunos de los mejores especialistas del panorama nacional.

La programación incorpora ganaderías de reconocido prestigio como Las Ventas–José Luis Cuartero, José Arriazu e Hijos, Hermanos Joven Salas, Javier Soria, El Ancla, Oro Vela, y el esperado regreso de Vicente Domínguez al Concurso de Roscaderos, recuperando una cita muy esperada por los aficionados tras años de ausencia.

Asimismo, el cartel de espectáculos incluye el Concurso de Recorte Libre, un Especial José Arriazu, el Concurso Nacional de Anillas, el Concurso de Roscaderos, y una jornada de participación libre con premios, configurando una oferta taurina de primer nivel.

Un cartel de calidad

Desde el Ayuntamiento de Pedrola destacan que esta programación responde a una clara voluntad de seguir apostando por unas fiestas de calidad, conscientes del importante esfuerzo económico que supone organizar festejos de estas características, y del retorno social, turístico y económico que generan para el municipio.

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Por su parte, desde Torosocial se subraya que detrás de esta programación existe un intenso trabajo de planificación, contratación, coordinación administrativa y organización técnica, con el objetivo de ofrecer espectáculos atractivos, seguros y adaptados a las exigencias normativas actuales, manteniendo siempre la esencia de la tauromaquia popular.