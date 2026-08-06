Un torneo especial en Luceni

El Ayuntamiento de Luceni y el Bar de las Piscinas organizaron los días 11, 12 y 13 de julio un torneo de pádel en las piscinas de la localidad. Los ganadores fueron Adrián García e Isaac Castán, que se llevaron de premio una maza de jamón, dos botellas de vino y una cena en las piscinas. El segundo premio fue para Javier González y Jorge Navarro, que se llevaron una maza de jamón y dos botellas de vino, y el tercer premio para Álvaro Serrano y Sergio Casado, que se llevaron dos botellas de vino. Además, hubo regalos para todos los participantes.

Los tres primeros clasificados se llevaron unos deliciosos premios. / SERVICIO ESPECIAL