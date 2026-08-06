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SANTA MARÍA MAGDALENA

Los vecinos de Torres de Berrellén se echan a las calles para celebrar

El pasacalles de peñas animó a grandes y pequeños.

El pasacalles de peñas animó a grandes y pequeños. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Torres de Berrellén

Torres de Berrellén celebró en el mes de julio las fiestas de Santa María Magdalena, marcadas por la calor y la gran participación.

El pregón fue a cargo de la Peña de la Suerte. | SERVICIO ESPECIAL

El pregón fue a cargo de la Peña de la Suerte. / SERVICIO ESPECIAL

El pregón a cargo de la Peña de la Suerte por su 25 aniversario dio inicio a unos días llenos de actos, destacando el multitudinario pasacalles de peñas, el tardeo del jueves, los festejos taurinos, el almuerzo del día de la mujer, y el homenaje a Enrique Domínguez por sus 15 años de dedicación.

El fervor popular se notó en las calles. | SERVICIO ESPECIAL

El fervor popular se notó en las calles. / SERVICIO ESPECIAL

Los más pequeños disfrutaron de una completa programación con parque acuático, fiesta de la espuma, Holi, yincana acuática y las tradicionales salidas de los cabezudos.

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Comparsa de gigantes y cabezudos.

Comparsa de gigantes y cabezudos. / SERVICIO ESPECIAL

El ayuntamiento agradece el trabajo a la Comisión de Fiestas, de voluntarios, peñas y vecinos, que hicieron posible unos grandes días de fiesta.

Homenaje a Enrique Domínguez por sus 15 años de dedicación.

Homenaje a Enrique Domínguez por sus 15 años de dedicación. / SERVICIO ESPECIAL

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