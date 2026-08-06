Los vecinos de Torres de Berrellén se echan a las calles para celebrar

Torres de Berrellén celebró en el mes de julio las fiestas de Santa María Magdalena, marcadas por la calor y la gran participación.

El pregón fue a cargo de la Peña de la Suerte. / SERVICIO ESPECIAL

El pregón a cargo de la Peña de la Suerte por su 25 aniversario dio inicio a unos días llenos de actos, destacando el multitudinario pasacalles de peñas, el tardeo del jueves, los festejos taurinos, el almuerzo del día de la mujer, y el homenaje a Enrique Domínguez por sus 15 años de dedicación.

El fervor popular se notó en las calles. / SERVICIO ESPECIAL

Los más pequeños disfrutaron de una completa programación con parque acuático, fiesta de la espuma, Holi, yincana acuática y las tradicionales salidas de los cabezudos.

Noticias relacionadas

Comparsa de gigantes y cabezudos. / SERVICIO ESPECIAL

El ayuntamiento agradece el trabajo a la Comisión de Fiestas, de voluntarios, peñas y vecinos, que hicieron posible unos grandes días de fiesta.