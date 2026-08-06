SANTA MARÍA MAGDALENA
Los vecinos de Torres de Berrellén se echan a las calles para celebrar
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Torres de Berrellén celebró en el mes de julio las fiestas de Santa María Magdalena, marcadas por la calor y la gran participación.
El pregón a cargo de la Peña de la Suerte por su 25 aniversario dio inicio a unos días llenos de actos, destacando el multitudinario pasacalles de peñas, el tardeo del jueves, los festejos taurinos, el almuerzo del día de la mujer, y el homenaje a Enrique Domínguez por sus 15 años de dedicación.
Los más pequeños disfrutaron de una completa programación con parque acuático, fiesta de la espuma, Holi, yincana acuática y las tradicionales salidas de los cabezudos.
El ayuntamiento agradece el trabajo a la Comisión de Fiestas, de voluntarios, peñas y vecinos, que hicieron posible unos grandes días de fiesta.
- El Real Zaragoza ofrece un salario de 250.000 euros al delantero que falta por llegar
- Lío en un pueblo de Zaragoza por la cancelación de sus fiestas patronales a tres semanas de su celebración: 'Esperamos que el ayuntamiento recapacite
- El último aragonés y canterano del Real Zaragoza en ir con la Selección Española: 'No salí del club en muy buenas condiciones
- La salida de Samed Bazdar desbloquea el plan de Lalo: los siguientes pasos del Real Zaragoza en el mercado
- Zaragoza no se libra del ERE del 'Primark holandés': Zeeman cerrará su tienda en un popular barrio
- La gasolinera más barata de Zaragoza: llenar el depósito puede costar hasta 20 euros menos
- Rubén Iranzo y Xavi Sintes, dos opciones que permanecen latentes para eje de la zaga del Real Zaragoza
- Liso, con cuatro ofertas sobre la mesa, apunta a tener minutos en el amistoso que medirá el jueves al Real Zaragoza con el Andorra