Zaragoza, provincia mudéjar: 25 añoscomo Patrimonio Mundial Unesco

Este verano, tienes una cita con uno de los patrimonios más singulares de las artes europeas y el mundo. La Diputación de Zaragoza y Territorio Mudéjar conmemoran el 25 aniversario de la ampliación del bien en serie Arquitectura Mudéjar de Aragón en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, una decisión adoptada en diciembre de 2001 que supuso la incorporación de seis monumentos a los cuatro inicialmente declarados en 1986 y consolidó el reconocimiento internacional de una de las manifestaciones culturales más originales de nuestra historia.

Aquella ampliación no fue únicamente un acto administrativo ni un incremento cuantitativo del conjunto inscrito. Reconoció una realidad cultural compleja en la que el mudéjar aragonés se entiende no solo como un conjunto de edificios excepcionales, sino como una forma única de relacionar cultura, territorio y paisaje.

La declaración consolidó así una marca patrimonial con proyección internacional, cuyo valor excede la dimensión monumental para expresar una lógica constructiva, estética y social nacida del mestizaje, la continuidad histórica y el uso cotidiano del patrimonio.

La declaración incluye diez monumentos representativos de este estilo, entre ellos tres enclaves fundamentales del actual Territorio Mudéjar: la colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud, la iglesia de la Virgen de Tobed y la iglesia parroquial de Santa Tecla de Cervera de la Cañada. Sin embargo, el mudéjar no puede comprenderse únicamente a través de estos monumentos. Es fundamental entender la dimensión territorial de la declaración que dispersa los límites administrativos y une a las ciudades de Zaragoza, Teruel y Calatayud con lugares eminentemente rurales como Cervera de la Cañada o Tobed. Como decía nuestro añorado profesor Borrás, «el mudéjar es una cultura de valle» un fenómeno territorial que se extiende por pueblos, paisajes y formas de vida que han modelado Aragón durante siglos.

Cultura y territorio

El mudéjar es una manifestación histórico-artística nacida tras la conquista cristiana del siglo XII en la que pervive la tradición islámica o andalusí. Esa continuidad se expresa en técnicas constructivas, elementos decorativos, urbanismo, paisaje cultural e incluso en manifestaciones del patrimonio inmaterial.

La arquitectura mudéjar de Aragón constituye una de las expresiones más extraordinarias del encuentro entre Oriente y Occidente. Las variaciones rojizas de las arcillas, los matices blancos del yeso, la madera, el hierro y el brillo de las cerámicas vidriadas se transforman en torres, iglesias, palacios y conjuntos urbanos en armonía con el paisaje. Construidos con materiales locales y adaptados al entorno, estos monumentos continúan siendo hoy ejemplos de arquitectura inteligente, sostenible y profundamente vinculada al territorio.

Veinticinco años después de la declaración de la Unesco, Territorio Mudéjar invita a descubrir un patrimonio vivo que sigue definiendo la identidad de Aragón. Un verano para recorrer pueblos, paisajes y monumentos donde historia, cultura y territorio forman parte de una misma realidad.

52 municipios impulsan el desarrollo rural desde el patrimonio Territorio Mudéjar es una asociación de ayuntamientos cuyo objetivo es afianzar una red de gestión unificada y colaborativa para la utilización de los recursos histórico-artísticos vinculados al patrimonio mudéjar, entendiéndolos como motor de desarrollo de los municipios y como elemento de identidad para el mantenimiento de las comunidades. Los municipios socios son Acered, Almonacid de la Sierra, Alpartir, Aniñón, Ariza, Ateca, Bárboles, Belmonte de Gracián, Borja, Calatayud, Calatorao, Cariñena, Castejón de Valdejasa, Cervera de la Cañada, Cetina, Cosuenda, Daroca, Fréscano, Fuentes de Ebro, Gotor, Herrera de los Navarros, Illueca, La Almunia de Doña Godina, Longares, Magallón, Mainar, Maluenda, Mesones de Isuela, Morata de Jiloca, Muel, Pozuel de Ariza, Quinto, Ricla, Romanos, San Mateo de Gállego, Saviñán, Tarazona, Tauste, Terrer, Tobed, Torralba de Ribota, Torrellas, Torres de Berrellén, Utebo, Velilla de Ebro, Villafeliche, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Villar de los Navarros, Villarreal de Huerva, Villarroya de la Sierra y Zuera. Además, Brea de Aragón participa como municipio colaborador. La red fue impulsada por la Diputación de Zaragoza, que además es su principal apoyo.