Zumba para aliviar el calor del verano en Boquiñeni

Las piscinas de Boquiñeni acogieron el sábado 18 de julio por la mañana una animada sesión de zumba en la que participaron cerca de 30 personas de diferentes municipios de la comarca. En un entorno inmejorable, los asistentes disfrutaron una vez más de la actividad física al aire libre, combinando ejercicio, baile y diversión.

Durante la jornada no faltaron las sonrisas, el buen ambiente y el ritmo, convirtiendo la sesión en una experiencia muy participativa y saludable. Una mañana perfecta para fomentar hábitos de vida activos y compartir un rato de convivencia entre vecinos.