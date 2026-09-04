FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA
Acampada de juegos y aprendizaje en Boquiñeni
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Concejalía de Bienestar Social y Cultura del Ayuntamiento de Boquiñeni organizó los días 31 de julio y 1 de agosto una acampada en las piscinas municipales dirigida a edades entre 4 y 12 años.
Más de 20 niños y niñas disfrutaron de un fin de semana lleno de actividades y diversión. A lo largo de la jornada, participaron en juegos cooperativos y de trabajo en equipo, realizaron una búsqueda del tesoro, y desarrollaron de diferentes actividades acuáticas en la piscina. Por la noche, tuvo lugar una divertida velada pirata que disfrutaron muchísimo.
Además, también se llevó a cabo una actividad para concienciar a los más pequeños sobre la importancia de protegerse del sol, mediante una charla y diferentes juegos educativos relacionados con los hábitos adecuados para prevenir los efectos de la exposición solar, impartida por Farmacia Estela Sanz Pellejero y la colaboración de la AECC.
Es una iniciativa que permitió a los niños disfrutar de un fin de semana de convivencia, juegos y aprendizaje en un ambiente divertido y seguro.
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