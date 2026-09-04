PROYECTO ‘PON ARAGÓN EN TU MESA’ DE ADRAE
Alagón acogerá el 3 de octubre el festival ‘Mercados en ruta’
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alagón acogerá el próximo sábado 3 de octubre una nueva cita con el Festival Rural Mercados en Ruta, una iniciativa itinerante del proyecto de cooperación Pon Aragón en tu mesa a través de ADRAE, para poner en valor los productos aragoneses y ofrecer una jornada festiva para vecinos y visitantes.
La jornada tendrá lugar en la calle Mayor y la plaza España en horario de 17.00 a 21.00 horas. Durante toda la tarde, el público podrá comprar directamente a los productores locales alimentos de la tierra de alta calidad, como quesos, mieles, repostería artesana, aceites de oliva virgen extra, embutidos y bebidas artesanas, entre otros. Además, se sumará una completa programación pensada para disfrutar como serán degustaciones, catas, showcooking, talleres para los más pequeños, sorteos, música…
A través de las redes sociales de ADRAE @adrae.riberaalta se irá actualizando la programación.
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