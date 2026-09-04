Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Food trucks Fiestas del PilarHospital Royo VillanovaEmpresa UteboSucesos ZaragozaMultas ordenanza cívicaReal Zaragoza
instagramlinkedin

PROYECTO ‘PON ARAGÓN EN TU MESA’ DE ADRAE

Alagón acogerá el 3 de octubre el festival ‘Mercados en ruta’

Alagón acogerá el 3 de octubre el festival ‘Mercados en ruta’.

Alagón acogerá el 3 de octubre el festival ‘Mercados en ruta’. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

Alagón acogerá el próximo sábado 3 de octubre una nueva cita con el Festival Rural Mercados en Ruta, una iniciativa itinerante del proyecto de cooperación Pon Aragón en tu mesa a través de ADRAE, para poner en valor los productos aragoneses y ofrecer una jornada festiva para vecinos y visitantes.

La jornada tendrá lugar en la calle Mayor y la plaza España en horario de 17.00 a 21.00 horas. Durante toda la tarde, el público podrá comprar directamente a los productores locales alimentos de la tierra de alta calidad, como quesos, mieles, repostería artesana, aceites de oliva virgen extra, embutidos y bebidas artesanas, entre otros. Además, se sumará una completa programación pensada para disfrutar como serán degustaciones, catas, showcooking, talleres para los más pequeños, sorteos, música…

Noticias relacionadas

A través de las redes sociales de ADRAE @adrae.riberaalta se irá actualizando la programación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nayim, el histórico jugador del Real Zaragoza, habla de lo que está ocurriendo en Ceuta, su ciudad natal: 'La situación está muy mal
  2. Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
  3. El dueño de Mercadona logra permisos para ampliar su reino de la arcilla en el Bajo Aragón
  4. El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: 'No se ha perdido nuestros platos
  5. El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
  6. El programa ECO de la lavadora: por qué dura tanto y cuándo los especialistas recomiendan usarlo
  7. Estas son las cuatro ubicaciones posibles para el futuro Royo Villanova de Zaragoza
  8. Albert Dorca, excompañero de Sangalli: 'Es un jugador de categoría superior, como el Real Zaragoza, y un chaval de diez

Vivienda en Aragón: las compraventas siguen al alza mientras caen en España y el mercado sigue mirando al área metropolitana de Zaragoza

Vivienda en Aragón: las compraventas siguen al alza mientras caen en España y el mercado sigue mirando al área metropolitana de Zaragoza

Así preparan las fiestas del Pilar los camareros y vigilantes de seguridad: "Vives los conciertos y las verbenas de otro modo"

Así preparan las fiestas del Pilar los camareros y vigilantes de seguridad: "Vives los conciertos y las verbenas de otro modo"

Susto en Parque Roma por un incendio en un décimo piso que provoca una intensa humareda

Susto en Parque Roma por un incendio en un décimo piso que provoca una intensa humareda

Ya se conoce a los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026

Ya se conoce a los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza: 7 detenidos y 2.000 plantas de marihuana incautadas

Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza: 7 detenidos y 2.000 plantas de marihuana incautadas

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Plantación de cultivo de marihuana en Zaragoza

Tracking Pixel Contents