Alagón acogerá el 3 de octubre el festival ‘Mercados en ruta’.

Alagón acogerá el próximo sábado 3 de octubre una nueva cita con el Festival Rural Mercados en Ruta, una iniciativa itinerante del proyecto de cooperación Pon Aragón en tu mesa a través de ADRAE, para poner en valor los productos aragoneses y ofrecer una jornada festiva para vecinos y visitantes.

La jornada tendrá lugar en la calle Mayor y la plaza España en horario de 17.00 a 21.00 horas. Durante toda la tarde, el público podrá comprar directamente a los productores locales alimentos de la tierra de alta calidad, como quesos, mieles, repostería artesana, aceites de oliva virgen extra, embutidos y bebidas artesanas, entre otros. Además, se sumará una completa programación pensada para disfrutar como serán degustaciones, catas, showcooking, talleres para los más pequeños, sorteos, música…

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A través de las redes sociales de ADRAE @adrae.riberaalta se irá actualizando la programación.