PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
Alagón avanza en la renovación del pavimento y las redes de sus calles
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Alagón comenzó en el mes de agosto las obras en la callesCofradías, la avenida de la Jarea y Mosén Miguel Arnaudas dentro del Plan Estratégico de Mejora de Infraestructuras Municipales (PEMIM) 2026 destinado a la Renovación de pavimento y redes de abastecimiento y saneamiento. Las actuaciones fueron adjudicadas, previa licitación, a la empresa de construcción Chira por un importe de 233.083 euros.
Entre estas intervenciones, los trabajos de retranqueo de la acera y la renovación parcial de pavimento de la calle Mosén Miguel Arnaudas ya ha finalizado. Esta actuación urbana favorece la fluidez del tráfico en una zona de alta intensidad de Alagón, a la vez que garantiza la movilidad de los viandantes con una acera completamente adaptada a sus necesidades.
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