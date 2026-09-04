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PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

Alagón avanza en la renovación del pavimento y las redes de sus calles

Obras de retranqueo de la acera y renovación del pavimento en Mosén Miguel Arnaudas.

Obras de retranqueo de la acera y renovación del pavimento en Mosén Miguel Arnaudas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Ayuntamiento de Alagón comenzó en el mes de agosto las obras en la callesCofradías, la avenida de la Jarea y Mosén Miguel Arnaudas dentro del Plan Estratégico de Mejora de Infraestructuras Municipales (PEMIM) 2026 destinado a la Renovación de pavimento y redes de abastecimiento y saneamiento. Las actuaciones fueron adjudicadas, previa licitación, a la empresa de construcción Chira por un importe de 233.083 euros.

Trabajos de renovación en la avenida de la Jarea. | SERVICIO ESPECIAL

Trabajos de renovación en la avenida de la Jarea. / SERVICIO ESPECIAL

Entre estas intervenciones, los trabajos de retranqueo de la acera y la renovación parcial de pavimento de la calle Mosén Miguel Arnaudas ya ha finalizado. Esta actuación urbana favorece la fluidez del tráfico en una zona de alta intensidad de Alagón, a la vez que garantiza la movilidad de los viandantes con una acera completamente adaptada a sus necesidades.

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