JUDO PARALÍMPICO
El alagonero Sergio Ibáñez, campeón de Europa
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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alagón
Sergio Ibáñez se proclamó campeón de Europa de judo paralímpico el viernes 14 de agosto en la ciudad alemana de Heidelberg. El alagonero venció en la final por ippon al judoka turco Recep Ciftci, y se colgó su primera medalla de oro europea tras los bronces continentales conquistados en Róterdam (2023) y Génova (2019).
Ibáñez tuvo que ser operado por una lesión tras los Juegos Paralímpicos de París 2024 y en su palmarés destaca la medalla de plata en Tokio 2020.
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