Alcampo impulsa la sexta edición de su campaña de recogida de material escolar

Alcampo ha puesto en marcha la sexta edición de su campaña de recogida de material escolar que se desarrollará hasta el próximo miércoles 9 de septiembre, en 80 de sus centros. El objetivo es apoyar a familias en situación de vulnerabilidad ante el inicio del nuevo curso.

Las entidades realizarán la distribución entre las familias necesitadas. / ALCAMPO

Todo el material recogido, una vez finalizada la campaña, será entregado a decenas de entidades sociales locales, seleccionadas por los propios centros, que se encargarán de distribuirlo entre las familias que más lo necesiten.

Alcampo sumará una dotación de 20.000 €

A las aportaciones realizadas por sus clientes, Alcampo sumará otra donación en especie valorada en 20.000 euros, que se repartirá entre las tiendas participantes para reforzar la colaboración.

Si echamos la vista atrás son ya 271.000 unidades de material escolar donadas desde el año 2021 con el propósito de contribuir a que niños y niñas puedan afrontar la vuelta al cole en igualdad de condiciones. De estas, más de 183.000 proceden de los clientes y más de 88.000 han sido aportadas directamente por Alcampo.

La iniciativa forma parte del compromiso de Alcampo con la reducción de la brecha social y el apoyo a los colectivos en situación de vulnerabilidad y se enmarca en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el ODS 1 (Fin de la pobreza) y el ODS 4 (Educación de calidad), promovidos por Naciones Unidas.