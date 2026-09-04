Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Food trucks Fiestas del PilarHospital Royo VillanovaEmpresa UteboSucesos ZaragozaMultas ordenanza cívicaReal Zaragoza
instagramlinkedin

Alcampo impulsa la sexta edición de su campaña de recogida de material escolar

El objetivo es apoyar a familias en situación de vulnerabilidad ante el comienzo del nuevo curso

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monográficos

Alcampo ha puesto en marcha la sexta edición de su campaña de recogida de material escolar que se desarrollará hasta el próximo miércoles 9 de septiembre, en 80 de sus centros. El objetivo es apoyar a familias en situación de vulnerabilidad ante el inicio del nuevo curso.

Las entidades realizarán la distribución entre las familias necesitadas. | ALCAMPO

Las entidades realizarán la distribución entre las familias necesitadas. / ALCAMPO

Todo el material recogido, una vez finalizada la campaña, será entregado a decenas de entidades sociales locales, seleccionadas por los propios centros, que se encargarán de distribuirlo entre las familias que más lo necesiten.

Alcampo sumará una dotación de 20.000 €

A las aportaciones realizadas por sus clientes, Alcampo sumará otra donación en especie valorada en 20.000 euros, que se repartirá entre las tiendas participantes para reforzar la colaboración.

Si echamos la vista atrás son ya 271.000 unidades de material escolar donadas desde el año 2021 con el propósito de contribuir a que niños y niñas puedan afrontar la vuelta al cole en igualdad de condiciones. De estas, más de 183.000 proceden de los clientes y más de 88.000 han sido aportadas directamente por Alcampo.

La iniciativa forma parte del compromiso de Alcampo con la reducción de la brecha social y el apoyo a los colectivos en situación de vulnerabilidad y se enmarca en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el ODS 1 (Fin de la pobreza) y el ODS 4 (Educación de calidad), promovidos por Naciones Unidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nayim, el histórico jugador del Real Zaragoza, habla de lo que está ocurriendo en Ceuta, su ciudad natal: 'La situación está muy mal
  2. Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
  3. El dueño de Mercadona logra permisos para ampliar su reino de la arcilla en el Bajo Aragón
  4. El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: 'No se ha perdido nuestros platos
  5. El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
  6. El programa ECO de la lavadora: por qué dura tanto y cuándo los especialistas recomiendan usarlo
  7. Estas son las cuatro ubicaciones posibles para el futuro Royo Villanova de Zaragoza
  8. Albert Dorca, excompañero de Sangalli: 'Es un jugador de categoría superior, como el Real Zaragoza, y un chaval de diez

Vivienda en Aragón: las compraventas siguen al alza mientras caen en España y el mercado sigue mirando al área metropolitana de Zaragoza

Vivienda en Aragón: las compraventas siguen al alza mientras caen en España y el mercado sigue mirando al área metropolitana de Zaragoza

Así preparan las fiestas del Pilar los camareros y vigilantes de seguridad: "Vives los conciertos y las verbenas de otro modo"

Así preparan las fiestas del Pilar los camareros y vigilantes de seguridad: "Vives los conciertos y las verbenas de otro modo"

Susto en Parque Roma por un incendio en un décimo piso que provoca una intensa humareda

Susto en Parque Roma por un incendio en un décimo piso que provoca una intensa humareda

Ya se conoce a los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026

Ya se conoce a los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza: 7 detenidos y 2.000 plantas de marihuana incautadas

Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza: 7 detenidos y 2.000 plantas de marihuana incautadas

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Plantación de cultivo de marihuana en Zaragoza

Tracking Pixel Contents