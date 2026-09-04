Avanzan las obras de la futura residencia de mayores de Gallur

Las obras de la futura residencia municipal de personas mayores de Gallur avanzan conforme a la planificación prevista, tal y como se ha podido comprobar durante las tres visitas de seguimiento realizadas.

En los últimos días se han realizado tres visitas. / SERVICIO ESPECIAL

En la primera visita de obra se supervisaron los trabajos correspondientes a la fase inicial de la construcción, centrados principalmente en las labores de excavación y cimentación. En el seguimiento participaron, por parte de la empresa contratista, Javier Monterde; los integrantes de la dirección facultativa, Francisco Viñaras y Vicente Pérez; y, en representación del Ayuntamiento de Gallur, la alcaldesa y la concejala.

Posteriormente, durante la segunda visita de seguimiento, se pudo comprobar la evolución de los trabajos, que avanzaban según lo previsto. En ese momento, las actuaciones se encontraban centradas en la ejecución de la cimentación y de los primeros elementos estructurales, que constituyen la base sobre la que se levantará el futuro edificio.

La tercera visita ha permitido constatar un nuevo avance de la obra y comprobar cómo la infraestructura comienza a tomar forma. En esta fase se han podido observar importantes trabajos relacionados con la ejecución de la estructura del edificio, entre ellos la colocación de muros de hormigón, pilares y armaduras, así como la preparación de nuevos elementos constructivos que permitirán continuar con las siguientes fases de la obra.

La evolución de los trabajos permite visualizar progresivamente la configuración del futuro edificio, y supone un nuevo paso adelante en uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Gallur.

La futura residencia está concebida para ofrecer unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades de las personas mayores, contribuyendo a mejorar los servicios disponibles en el municipio y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.

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Desde el ayuntamiento se continúa realizando un seguimiento de la evolución de las obras, que avanzan conforme a la planificación prevista con el objetivo de hacer realidad esta infraestructura, destinada a prestar un servicio esencial para Gallur y sus mayores.