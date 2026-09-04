FIESTAS DE FIGUERUELAS
Las carrozas y comparsas llenan de color las calles
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Figueruelas celebró en agosto las fiestas del Santo Cristo que comenzaron con el tradicional desfile y concurso de carrozas y comparsas. El primer día también se realizó la entrega de pañuelos a los nacidos en el último año, el pregón de los alcaldicos, y el pregón de fiestas oficial, a cargo de los representantes de los Quintos del 2026. Además, también hubo un hueco para la música con de la actuación del grupo La edad de oro del pop.
El resto de fiestas volvieron a destacar por los festejos taurinos con desencajonamientos desde el arco, encierros, concurso de roscaderos, exhibición con toros embolados, concurso de anillas y concurso aragonés de recorte libre, además de las actuaciones de las orquestas Nueva Era, En Esenzia y Panther Show.
- Nayim, el histórico jugador del Real Zaragoza, habla de lo que está ocurriendo en Ceuta, su ciudad natal: 'La situación está muy mal
- Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
- El dueño de Mercadona logra permisos para ampliar su reino de la arcilla en el Bajo Aragón
- El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: 'No se ha perdido nuestros platos
- El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
- El programa ECO de la lavadora: por qué dura tanto y cuándo los especialistas recomiendan usarlo
- Estas son las cuatro ubicaciones posibles para el futuro Royo Villanova de Zaragoza
- Albert Dorca, excompañero de Sangalli: 'Es un jugador de categoría superior, como el Real Zaragoza, y un chaval de diez