Las carrozas y comparsas llenan de color las calles

Figueruelas celebró en agosto las fiestas del Santo Cristo que comenzaron con el tradicional desfile y concurso de carrozas y comparsas. El primer día también se realizó la entrega de pañuelos a los nacidos en el último año, el pregón de los alcaldicos, y el pregón de fiestas oficial, a cargo de los representantes de los Quintos del 2026. Además, también hubo un hueco para la música con de la actuación del grupo La edad de oro del pop.

Los vecinos aprovecharon para sacar sus mejores disfraces. / SERVICIO ESPECIAL

El resto de fiestas volvieron a destacar por los festejos taurinos con desencajonamientos desde el arco, encierros, concurso de roscaderos, exhibición con toros embolados, concurso de anillas y concurso aragonés de recorte libre, además de las actuaciones de las orquestas Nueva Era, En Esenzia y Panther Show.