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El CD Torres se adjudica su torneo con un solitario gol de Nieto

El CD Torres se impuso al CD Delicias.

El CD Torres se impuso al CD Delicias. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Torres de Berrellén

El torneo del CD Torres celebró el domingo 23 de agosto una nueva edición con un nuevo formato a sólo un partido cuando en años anteriores lo disputaban cuatro equipos.

El partido entre el CD Torres y el CD Delicias comenzaba con el cielo amenazando tormenta. A los pocos minutos, Martín Nieto inauguraba el marcador 1-0 que a la postre sería el resultado definitivo.

Los locales pudieron aumentar la distancia con dos faltas perfectamente ejecutadas por Alejo y Gascón, pero el portero estuvo muy atento para despejarlas con dos buenas intervenciones.

A mediados de la primera parte empezó a llover con fuerza, y el juego se volvió impreciso y apenas hubo ocasiones. Tras el descanso, la lluvia dio un respiro y el CD Delicias buscó el empate pero sin mucho peligro.

Después del aluvión de cambios típicos de pretemporada, el club visitante llevó un poco más el peso del partido pero el CD Torres se mantenía firme en defensa. Solo un golpeo desde lejos obligó a Bay a hacer una buena estirada.

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Unos 100 espectadores se acercaron al Castellar para presenciar la puesta a punto de ambos equipos. El Torres se alzó con el trofeo, y Martin Nieto fue el mejor jugador del partido.

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