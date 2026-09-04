‘Cierzo y Sed’ se proyecta el 18 de septiembre en Alagón.

La Ribera del Ebro y sus tradiciones se convierten en protagonistas en Cierzo y Sed. Javier Jiménez y Ana Escario, directores del documental, se hicieron eco de las tradiciones de algunos de los municipios en su documental, aludiendo a tradiciones tan singulares como el dance en los distintos pueblos de la Ribera Alta del Ebro o el cruce de las aguas del río en las barcas de sirga de sus pueblos. Por ello, el área de Turismo de la Comarca Ribera Alta del Ebro fue uno de los patrocinadores, apoyando, de este modo, la forma de dar a conocer y realzar su cultura y patrimonio inmaterial.

Es por ello que la comarca estuvo presente en la presentación del documental que tuvo lugar en Zaragoza el pasado 28 de mayo. Después de la cita, el viernes 18 de septiembre, a las 19.30 horas, se proyectará dicho documental en el salón de actos de la sede comarcal, ubicada en Alagón. La entrada será libre hasta completar aforo.