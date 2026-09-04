Cinco días de convivencia y diversión

Luceni vivió del 26 al 30 de agosto sus fiestas en honor a San Agustín, cinco jornadas en las que la localidad llenó sus calles de música, tradición y convivencia. El programa festivo, organizado por la Comisión de Fiestas de Luceni con la colaboración del ayuntamiento, reunió propuestas dirigidas a todos los públicos.

No faltó la fiesta de la espuma. / SERVICIO ESPECIAL

Los actos comenzaron durante las prefiestas con una fiesta acuática en la piscina el sábado 22, y un concierto de la banda municipal de música de Luceni el martes 25 en la plaza de España.

Los gigantes por las calles. / SERVICIO ESPECIAL

El miércoles 26 tuvo lugar el inicio oficial de las fiestas con el pregón a cargo de Carmen Gracia Artigas Carmen la patrona, y la puesta del pañuelo al Danzante por la Peña El Desmadre. La jornada continuó con un homenaje a la tercera edad con el espectáculo Canta y no llores de José Luis Urben y su gente. Los más pequeños también tuvieron su espacio con hinchables y fiesta de la espuma. Y la música tuvo un papel destacado durante la tarde y la noche, con la actuación de Vibra show, un tardeo con DJ David Marco, y una disco móvil a cargo de Zara Luce en el Pabellón José Soria.

Actuación de Vibra show. / SERVICIO ESPECIAL

El jueves 27 llegaron los festejos taurinos con el primer desencajonamiento de reses bravas por la calle La Barca. La jornada se completó con actividades infantiles, campeonato de petanca, jotas de ronda y una noche musical con el Grupo VIP, seguido de disco móvil.

Los más pequeños disfrutaron de hinchables en la piscina. / SERVICIO ESPECIAL

El viernes 28 de agosto, Día de San Agustín, la jornada comenzó con la misa mayor y la procesión acompañada por la banda municipal de música. Posteriormente, tuvo lugar el tradicional vermú popular y, por la tarde, el concurso de carrozas y comparsas.

Pregón de Carmen Gracia. / SERVICIO ESPECIAL

La gastronomía y la música también estuvieron presentes con el reparto de un tortillón de patata, y el concierto de Pura Verbena en la plaza de España. La noche continuó con la suelta de novillos, y una sesión de djs.

Puesta del pañuelo. / SERVICIO ESPECIAL

Tradición, peñas y convivencia

Las jotas protagonizaron también la programación. / SERVICIO ESPECIAL

Hubo festejos taurinos. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 29 volvió a estar marcado por los festejos taurinos, con un encierro matinal de reses bravas y un encierro de bueyecicos mansos para los más pequeños. A mediodía, la plaza de España acogió la tradicional comida popular con paella. Por la tarde, tuvo lugar el segundo desencajonamiento de reses bravas, y la jornada continuó en el pabellón con la orquesta Cinema Paradiso, que ofreció una sesión de tarde y otra de noche. Además, se rindió homenaje a las Majas de Oro de 1976 y de Plata de 2001.

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Desfile de carrozas. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo 30 comenzó con almuerzo popular, un encuentro de gigantes y un partido de fútbol amistoso del CF Luceni. Por la tarde, se celebró el último desencajonamiento de reses bravas, y los más pequeños tuvieron su propio encierro chiqui . Finalmente, en la plaza del Ayuntamiento se procedió a la tradicional retirada del pañuelo al Danzante, antes de poner el broche definitivo con la traca final.