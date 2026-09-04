Cine, creatividad y diversión en verano en Torres de Berrellén

El colegio de verano de Torres de Berrellén se ha convertido, un año más, en un recurso fundamental para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones estivales. Desde el lunes 22 de junio y hasta el viernes 4 de septiembre, alrededor de 50 niños y niñas participan en una programación repleta de actividades lúdicas, educativas y creativas.

En esta edición, el hilo conductor del campamento ha sido la escuela cinematográfica, una temática que ha permitido a los participantes adentrarse en el apasionante mundo del séptimo arte. Cada semana ha estado dedicada a un género diferente, como el cine en blanco y negro, los musicales o las películas de animación, entre otros, ofreciendo propuestas adaptadas y dinámicas que han despertado la imaginación de los más pequeños.

Además de las actividades relacionadas con el cine, los niños y niñas han disfrutado de jornadas en la piscina, talleres, bailes y coreografías, fomentando tanto la actividad física como el trabajo en equipo y la creatividad. Como broche final, se ha celebrado un festival dirigido a las familias, en el que los participantes han mostrado todo lo aprendido durante el verano.

El colegio de verano también ha formado parte activa de la vida del municipio. Entre las actividades más destacadas se encuentra la celebración del tradicional San Fermín infantil, y la colaboración en las fiestas de Torres de Berrellén mediante la elaboración de las cintas, contribuyendo así al ambiente festivo y a la participación de los más pequeños en las tradiciones locales.

El equipo de monitoras de la Academia Nogara ha sido el encargado de organizar y desarrollar todas las actividades, velando por el bienestar de los participantes, y ofreciendo una programación variada y de calidad que combina diversión, aprendizaje y convivencia.

Noticias relacionadas

Con iniciativas como esta, el colegio de verano de Torres de Berrellén vuelve a consolidarse como una propuesta imprescindible para las familias, ofreciendo un espacio seguro, educativo y lleno de experiencias inolvidables durante los meses de verano.