JORNADA DE TRADICIÓN ARAGONESA
El Dance de Boquiñeni estrecha lazos con Yebra de Basa
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La cultura tradicional aragonesa vivió el pasado 8 de agosto una jornada de hermandad con la visita de la Asociación Dance de Boquiñeni al municipio oscense de Yebra de Basa. Durante el encuentro, la agrupación ribereña ofreció una exhibición de sus bailes tradicionales y protagonizó un espectáculo conjunto junto al emblemático dance local.
Esta cita es el fruto de la relación nacida en la Concentración de Dances que la asociación de Boquiñeni organiza anualmente en su municipio. Este encuentro se ha consolidado como un referente regional al reunir a agrupaciones procedentes de diversos puntos de Aragón, Navarra y País Vasco, creando redes de intercambio cultural entre comunidades y comarcas.
El evento del 8 de agosto sirvió para poner en valor la riqueza de la música tradicional de Boquiñeni, compartiendo espacio las mudanzas características de la Ribera Alta del Ebro con el dance de Yebra de Basa, una de las manifestaciones folclóricas más antiguas y reconocidas del Pirineo.
Desde la Asociación Dance de Boquiñeni destacan la excelente acogida por parte del municipio de Yebra de Basa, y señalan la importancia de seguir impulsando estos intercambios para garantizar la transmisión y supervivencia del patrimonio inmaterial entre las distintas generaciones.
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