Diversidad y calidad se fusionan en Sal a Remolinos

El Sal a Remolinos 2026 ha demostrado que la cultura también puede ser una aventura. La 29ª edición del festival dejó una magnífica respuesta por parte del público, con mucha gente en todas las actuaciones, confirmando que esta cita cultural se encuentra en uno de sus mejores momentos.

La programación de este año volvió a a apostar por la diversidad, la calidad y, sobre todo, por propuestas diferentes. Precisamente, ahí reside una de las grandes virtudes y atractivos del festival. Muchas de las propuestas que llegan a Remolinos no son conocidas previamente por el público. Los nombres de los artistas o los títulos de los espectáculos no siempre permiten saber exactamente qué se va encontrar uno. Hay que ir, sentarse y dejarse sorprender. En muchas ocasiones, el espectador llega sin saber muy bien qué va a presenciar y termina encontrándose con una estupenda actuación que probablemente nunca habría buscado por iniciativa propia. Ahí está la magia del Sal, ahí está su esencia.

Cada vez son más las personas que comprenden la importancia de mantener un festival así en Remolinos. Lo que durante años pudo parecer una propuesta cultural minoritaria se está convirtiendo en una cita que reúne a mucha gente, genera expectación y sin pagar entrada.

Y este año el público ha respondido. Desde la apertura, con el taller y concierto de Enclave Barroco, del proyecto Juntón, en la iglesia, hasta el flamenco de Tejuela y La Mina en las Cuevas, pasando por todas las excelentes actuaciones de la Sala Ambigú: Entreveradas, Víctima con Faty Acid y Victorsionado, y Ricardo Curtet, con sus canciones llegadas de América, Mrs. Robinson de Madrid con su dulce homenaje a la música de los 60 y 70, los Cantos por Endrezera, sonido raíz y armonías vocales de Ixeya y Ester Vallejo, Omokage, la danza Butoh de Lucía y Javier, y Alejandro y María Laura desde Perú con su mestizaje de ritmos. Destacar la fabulosa interpretación de Rodicio, que sacó a Lorca de la Maleta del Silbo, y la conversación musical En busca del groove perdido de Lles y Liquen.

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El Sal a Remolinos ha sido, una vez más, una invitación a descubrir. Hasta la trigésima edición.