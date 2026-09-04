Los ‘escape rooms’ recorren la comarca de la Ribera Alta

A través del Banco de Actividades del Servicio Comarcal de Juventud, se realizó un escape room el 27 de junio en el pabellón de Bárboles, y el 1 de julio en el espacio joven de Figueruelas. Además, el 2 de julio se ofreció un taller de tote bags florales en las piscinas de Remolinos, y el 4 de julio, durante la piraguada de Pradilla de Ebro, se realizó un taller de podcast transformando el conocimiento local en contenido viral: del kahoot al tik tok, aprendiendo sobre el pueblo mientras se creaban vídeos creativos en equipo.

Taller de tote bags florales en Remolinos. / SERVICIO ESPECIAL

Durante este mes, el escape room se va a llevar a cabo el lunes 14 de septiembre, a las 17.00 horas, en el pabellón municipal de Cabañas de Ebro; el sábado 19, a las 17.00 horas, en el pabellón municipal de Luceni; y el sábado 26, a las 17.00 horas, en el espacio joven de Alagón.

En esta actividad los participantes tienen que colaborar para resolver enigmas, encontrar pistas y completar una misión dentro de un tiempo limitado. La actividad fomenta el trabajo en equipo, la lógica y la toma de decisiones bajo presión.

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El escape room llegará a Boquiñeni el 3 de octubre, a La Joyosa el viernes 23, a Sobradiel el domingo 25, y a Pinseque el 13 de noviembre. Además, el 10 de noviembre se realizará el taller de tote bags florales en el pabellón de Grisén.