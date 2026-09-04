PAVIMENTACIÓN Y ABASTECIMIENTO
Finalizan las obras en Ronda San Antonio
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Remolinos ha concluido los trabajos de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento, y reposición de pavimentos de calle Ronda San Antonio, tramo de barranco a calle Teruel. La obra, realizada por Construcciones y Contratas Bernardo, ha sido financiada con el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 de la DPZ, contribuciones especiales y fondos propios del consistorio.
En esta calle se ha venido actuando en varias fases previas durante los años anteriores, todas ellas justificadas en el elevado número de averías que se venían produciendo tanto en la arteria principal de abastecimiento como en el colector de saneamiento. Con esta última actuación, se han renovado las redes desde el cruce con la calle Mayor hasta el cruce con la calle Teruel.
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