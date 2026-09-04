Una forma de dar a conocer el patrimonio de la comarca de la Ribera Alta

El área de Turismo de la Comarca Ribera Alta del Ebro continúa con el programa de visitas culturales guiadas Ribera en ruta con el objetivo de difundir y poner en valor el patrimonio cultural comarcal de todos los municipios.

La próxima ruta tendrá lugar el sábado 26 de septiembre por la mañana, y se visitarán dos localidades de la Ribera Alta del Ebro donde su dance también es reseñable, como es Pradilla de Ebro y Remolinos. La comarca facilitará transporte de ida y vuelta desde puntos a determinar dependiendo de la localidad de los inscritos, y por ello las plazas serán limitadas hasta completar el aforo.

Las inscripciones, que son gratuitas, deben realizarse en la Comarca Ribera Alta del Ebro a partir del viernes 4 de septiembre a través del correo electrónico culturayturismo@rialebro.net o del Whatsapp al 604 430 370. Se debe indicar nombre y apellidos, número de teléfono y correo electrónico si se dispone de él. Las plazas se asignarán por orden de llegada de la solicitud de inscripción.

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Ribera en ruta nació de los resultados de la encuesta ciudadana planteada por la Comarca Ribera Alta del Ebro: el 48,6% de los participantes afirmaron no haber visitado todos los municipios de la comarca, y la organización de visitas culturales y rutas a monumentos y sitios de interés histórico y artístico fue la segunda opción más demandada en cuanto a actividades culturales.