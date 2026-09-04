Lecturas para compartir y descubrir en Remolinos

CLUB REMOLEE
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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Remolinos
El club de lectura Remolee de Remolinos volvió a reunirse para compartir impresiones sobre La tesis de Nancy de Ramón J. Sender. La conversación dio para recordar momentos divertidos, comentar a sus personajes y poner en común las distintas miradas que cada lector ha encontrado en esta novela.
Y como en todo buen club de lectura, no hay despedida sin un nuevo comienzo.
Al finalizar el encuentro, se repartió entre los participantes los ejemplares de la próxima lectura: Comerás flores, de Lucía Solla Sobral, una novela que promete abrir nuevos temas de conversación en la próxima reunión. Ahora toca leer, disfrutar y dejar que el libro haga su trabajo.
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