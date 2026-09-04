Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Food trucks Fiestas del PilarHospital Royo VillanovaEmpresa UteboSucesos ZaragozaMultas ordenanza cívicaReal Zaragoza
instagramlinkedin

CLUB REMOLEE

Lecturas para compartir y descubrir en Remolinos

El club conversó sobre ‘La tesis de Nancy’ de Sender.

El club conversó sobre ‘La tesis de Nancy’ de Sender. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Remolinos

El club de lectura Remolee de Remolinos volvió a reunirse para compartir impresiones sobre La tesis de Nancy de Ramón J. Sender. La conversación dio para recordar momentos divertidos, comentar a sus personajes y poner en común las distintas miradas que cada lector ha encontrado en esta novela.

Y como en todo buen club de lectura, no hay despedida sin un nuevo comienzo.

Noticias relacionadas

Al finalizar el encuentro, se repartió entre los participantes los ejemplares de la próxima lectura: Comerás flores, de Lucía Solla Sobral, una novela que promete abrir nuevos temas de conversación en la próxima reunión. Ahora toca leer, disfrutar y dejar que el libro haga su trabajo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nayim, el histórico jugador del Real Zaragoza, habla de lo que está ocurriendo en Ceuta, su ciudad natal: 'La situación está muy mal
  2. Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
  3. El dueño de Mercadona logra permisos para ampliar su reino de la arcilla en el Bajo Aragón
  4. El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: 'No se ha perdido nuestros platos
  5. El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
  6. El programa ECO de la lavadora: por qué dura tanto y cuándo los especialistas recomiendan usarlo
  7. Estas son las cuatro ubicaciones posibles para el futuro Royo Villanova de Zaragoza
  8. Albert Dorca, excompañero de Sangalli: 'Es un jugador de categoría superior, como el Real Zaragoza, y un chaval de diez

Vivienda en Aragón: las compraventas siguen al alza mientras caen en España y el mercado sigue mirando al área metropolitana de Zaragoza

Vivienda en Aragón: las compraventas siguen al alza mientras caen en España y el mercado sigue mirando al área metropolitana de Zaragoza

Así preparan las fiestas del Pilar los camareros y vigilantes de seguridad: "Vives los conciertos y las verbenas de otro modo"

Así preparan las fiestas del Pilar los camareros y vigilantes de seguridad: "Vives los conciertos y las verbenas de otro modo"

Susto en Parque Roma por un incendio en un décimo piso que provoca una intensa humareda

Susto en Parque Roma por un incendio en un décimo piso que provoca una intensa humareda

Ya se conoce a los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026

Ya se conoce a los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza: 7 detenidos y 2.000 plantas de marihuana incautadas

Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza: 7 detenidos y 2.000 plantas de marihuana incautadas

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Plantación de cultivo de marihuana en Zaragoza

Tracking Pixel Contents