CAMPEONATO DE ARAGÓN
Un lucenero, plata en Black Bass Orilla
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El lucenero José Manuel Rodríguez Melendo logró el subcampeonato de Aragón de Black Bass Orilla 2026 en la competición celebrada los días 1 y 2 de agosto en aguas del embalse de Santa Ana (Huesca) y consiguió clasificarse por 16ª vez para el Campeonato de España.
Con el nivel al 50% y 37° de temperatura máxima, fue un campeonato duro tanto en capturas como en el aspecto físico. En la primera manga, y transcurridas unas cinco horas de concurso sin sacar un bass de medida, se levantó aire y Melendo consiguió hacerse con un pez que le ponía segundo en la clasificación.
En la segunda manga se dirigió a la misma zona del día anterior donde volvió a ver buenos peces. Le picó uno que falló al clavar, pero a la hora consiguió engañar a otro con el que finalmente aseguró la segunda posición, detrás de Álex Soriano y delante de Samuel Sandoval, junto con los que representará a Aragón en el Campeonato de España 2027.
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