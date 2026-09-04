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CAMPEONATO DE ARAGÓN

Un lucenero, plata en Black Bass Orilla

José Manuel Rodríguez.

José Manuel Rodríguez. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Luceni

El lucenero José Manuel Rodríguez Melendo logró el subcampeonato de Aragón de Black Bass Orilla 2026 en la competición celebrada los días 1 y 2 de agosto en aguas del embalse de Santa Ana (Huesca) y consiguió clasificarse por 16ª vez para el Campeonato de España.

Con el nivel al 50% y 37° de temperatura máxima, fue un campeonato duro tanto en capturas como en el aspecto físico. En la primera manga, y transcurridas unas cinco horas de concurso sin sacar un bass de medida, se levantó aire y Melendo consiguió hacerse con un pez que le ponía segundo en la clasificación.

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En la segunda manga se dirigió a la misma zona del día anterior donde volvió a ver buenos peces. Le picó uno que falló al clavar, pero a la hora consiguió engañar a otro con el que finalmente aseguró la segunda posición, detrás de Álex Soriano y delante de Samuel Sandoval, junto con los que representará a Aragón en el Campeonato de España 2027.

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