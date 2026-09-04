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OCIO INFANTIL Y CONCILIACIÓN

La ludoteca de verano vuelve a Cabañas de Ebro

Los más pequeños disfrutaron de juegos y actividades durante la ludoteca de verano.

Los más pequeños disfrutaron de juegos y actividades durante la ludoteca de verano. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Cabañas de Ebro

El Ayuntamiento de Cabañas de Ebro ha organizado un año más la ludoteca de verano para fomentar el ocio infantil y la conciliación de las familias en el periodo de vacaciones escolares.

Los jóvenes de Cabañas convivieron durante las mañanas. | SERVICIO ESPECIAL

Los jóvenes de Cabañas convivieron durante las mañanas. / SERVICIO ESPECIAL

La propuesta dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años, se ha desarrollado por las mañanas desde junio hasta septiembre, y ha contado con juegos, manualidades y actividades en la piscina de Cabañas de Ebro.

Hubo juegos, manualidades y actividades en la piscina. |

Hubo juegos, manualidades y actividades en la piscina. / SERVICIO ESPECIAL

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