La ludoteca de verano vuelve a Cabañas de Ebro

El Ayuntamiento de Cabañas de Ebro ha organizado un año más la ludoteca de verano para fomentar el ocio infantil y la conciliación de las familias en el periodo de vacaciones escolares.

Los jóvenes de Cabañas convivieron durante las mañanas. / SERVICIO ESPECIAL

La propuesta dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años, se ha desarrollado por las mañanas desde junio hasta septiembre, y ha contado con juegos, manualidades y actividades en la piscina de Cabañas de Ebro.