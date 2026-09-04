La música, tradición y alegría se apoderan de las calles de Gallur

Gallur celebró del 21 al 23 de agosto sus Fiestas de la Juventud 2026, tres jornadas en las que vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un amplio programa de actividades dirigido a todas las edades, y que combinó propuestas infantiles y familiares, música, tradición y ocio.

El pregón corrió a cargo de las Majas. / SERVICIO ESPECIAL

La programación estuvo organizada por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Gallur, en colaboración con la Comisión de Fiestas.

Los vecinos disfrutaron de una sesión de cine de verano. / SERVICIO ESPECIAL

Las fiestas arrancaron el viernes 21 de agosto con una tarde refrescante en las piscinas municipales. Los asistentes pudieron disfrutar de un parque hinchable acuático para todas las edades, que permitió a pequeños y mayores comenzar las celebraciones de una forma divertida y refrescante.

Ya por la noche, tuvo lugar la concentración en la plaza de Justicia, desde donde los participantes, acompañados por la disco móvil, se desplazaron hasta el ayuntamiento para asistir al pregón a cargo de las Majas de Fiestas 2026. Después, la celebración continuó por las calles de Gallur al ritmo de la disco móvil, mientras la Comisión de Fiestas repartió sangría entre los asistentes, dando comienzo a una noche festiva y participativa.

Una jornada de sábado repleta de actividades

El sábado 22 de agosto estuvo especialmente dedicado a las familias y a los más jóvenes. La jornada comenzó con la actuación infantil de Chipilandia, celebrada en el salón de actos y dirigida a todos los públicos. A continuación, los tradicionales cabezudos llenaron de animación la plaza de España, haciendo las delicias de los más pequeños.

Durante la tarde, la plaza de España acogió diferentes hinchables acuáticos y juegos para todas las edades, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro de la jornada.

En el mismo espacio también se instaló el punto de la actividad La educación sexual se va de fiesta, organizada por los Servicios Sociales de la Ribera Alta del Ebro, una iniciativa dirigida especialmente a los jóvenes y destinada a ofrecer información y recursos sobre educación sexual.

La jornada del sábado concluyó con una disco móvil en la plaza de España, que se prolongó hasta las 4.00 horas, y que puso música a la noche gallurana.

Tradición taurina y cine de verano

Las fiestas de la juventud llegaron a su última jornada el domingo 23 de agosto con una actividad vinculada a la tradición taurina. A las 11.30 horas, la calle Baja acogió un encierro de mansitos, seguido de los tradicionales carretones, a cargo de la ganadería La Estanca.

Por la noche, la plaza de España puso el broche final a las celebraciones con una sesión de cine de verano, que permitió disfrutar de una velada al aire libre y cerrar el programa festivo en un ambiente familiar.

De esta manera, Gallur puso el punto final a unas Fiestas de la Juventud 2026 que ofrecieron tres días de actividades para todos los públicos, con propuestas pensadas especialmente para los más jóvenes, pero también para que familias y vecinos pudieran compartir y disfrutar de estos días de celebración.

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La organización corrió a cargo de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Gallur, que contó con la colaboración de la Comisión de Fiestas, cuyo trabajo conjunto permitió desarrollar el programa previsto durante las tres jornadas festivas de la localidad..