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BIBLIOPISCINA

Los niños viven un verano entre chapuzones y libros

Libros en la piscina.

Libros en la piscina. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Remolinos

Remolinos disfrutó durante todo agosto de la Bibliopiscina, una iniciativa con la que una pequeña parte de la biblioteca se ha trasladado a la piscina. Libros, chapuzones y momentos de descanso se han unido para acercar la lectura a los usuarios de una manera diferente, refrescante y gratificante.

Los más pequeños disfrutaron de esta iniciativa. | SERVICIO ESPECIAL

Los más pequeños disfrutaron de esta iniciativa. / SERVICO ESPECIAL

La bibliopiscina estuvo durante el 25 de agosto llena de colores, hilos y mucha concentración. En el taller de Kumihimo, se pudo aprender este arte tradicional de trenzar hilos, y cada participante pudo construir su propio marudai para crear pulseras y tobilleras. Por las mesas pasaron personas de todas las edades, compartiendo colores, trucos y risas. Y por un día, la piscina cambió de paisaje: ya no había pantallas en las manos, sino marudais e hilos. Una jornada para aprender, crear y disfrutar juntos, demostrando que también hay muchas formas de desconectar.

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