BIBLIOPISCINA
Los niños viven un verano entre chapuzones y libros
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Remolinos disfrutó durante todo agosto de la Bibliopiscina, una iniciativa con la que una pequeña parte de la biblioteca se ha trasladado a la piscina. Libros, chapuzones y momentos de descanso se han unido para acercar la lectura a los usuarios de una manera diferente, refrescante y gratificante.
La bibliopiscina estuvo durante el 25 de agosto llena de colores, hilos y mucha concentración. En el taller de Kumihimo, se pudo aprender este arte tradicional de trenzar hilos, y cada participante pudo construir su propio marudai para crear pulseras y tobilleras. Por las mesas pasaron personas de todas las edades, compartiendo colores, trucos y risas. Y por un día, la piscina cambió de paisaje: ya no había pantallas en las manos, sino marudais e hilos. Una jornada para aprender, crear y disfrutar juntos, demostrando que también hay muchas formas de desconectar.
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