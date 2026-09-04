Noche de cine al aire libre en La Joyosa

El Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Ribera Alta, en colaboración con el Ayuntamiento de La Joyosa, acercó el sábado 29 de agosto a la población general una actividad lúdica, intergeneracional y familiar de cine al aire libre. El objetivo era sensibilizar, reflexionando desde el humor y la animación infantil, acerca de todo lo que la sociedad impone a las mujeres solo por el hecho de serlo, las expectativas y estereotipos, fomentando así la igualdad entre todas las edades y géneros.

A través de la proyección de la película de animación Raya y el Último Dragón, en un espacio relajado y de disfrute familiar, se invitó a todos los espectadores a conocer a una mujer oriental que dejó atrás los estereotipos de género y se convirtió en una valiente guerrera que emprende un peligroso viaje para encontrar al último dragón, y unir así a su pueblo dividido.

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La proyección tuvo lugar en el frontón del Complejo Deportivo Municipal de La Joyosa, con gran afluencia de público de todas las edades.