Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Food trucks Fiestas del PilarHospital Royo VillanovaEmpresa UteboSucesos ZaragozaMultas ordenanza cívicaReal Zaragoza
instagramlinkedin

ACTIVIDAD FAMILIAR

Noche de cine al aire libre en La Joyosa

Los vecinos disfrutaron de la película ‘Raya y El Último Dragón’.

Los vecinos disfrutaron de la película ‘Raya y El Último Dragón’. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

La Joyosa

El Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Ribera Alta, en colaboración con el Ayuntamiento de La Joyosa, acercó el sábado 29 de agosto a la población general una actividad lúdica, intergeneracional y familiar de cine al aire libre. El objetivo era sensibilizar, reflexionando desde el humor y la animación infantil, acerca de todo lo que la sociedad impone a las mujeres solo por el hecho de serlo, las expectativas y estereotipos, fomentando así la igualdad entre todas las edades y géneros.

A través de la proyección de la película de animación Raya y el Último Dragón, en un espacio relajado y de disfrute familiar, se invitó a todos los espectadores a conocer a una mujer oriental que dejó atrás los estereotipos de género y se convirtió en una valiente guerrera que emprende un peligroso viaje para encontrar al último dragón, y unir así a su pueblo dividido.

Noticias relacionadas

La proyección tuvo lugar en el frontón del Complejo Deportivo Municipal de La Joyosa, con gran afluencia de público de todas las edades.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nayim, el histórico jugador del Real Zaragoza, habla de lo que está ocurriendo en Ceuta, su ciudad natal: 'La situación está muy mal
  2. Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
  3. El dueño de Mercadona logra permisos para ampliar su reino de la arcilla en el Bajo Aragón
  4. El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: 'No se ha perdido nuestros platos
  5. El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
  6. El programa ECO de la lavadora: por qué dura tanto y cuándo los especialistas recomiendan usarlo
  7. Estas son las cuatro ubicaciones posibles para el futuro Royo Villanova de Zaragoza
  8. Albert Dorca, excompañero de Sangalli: 'Es un jugador de categoría superior, como el Real Zaragoza, y un chaval de diez

Vuelve al ciclo 'Martes de libros' de la Fundación Ibercaja: Dolores Redondo, Clara Sánchez y Lorenzo Silva visitarán Zaragoza

Vuelve al ciclo 'Martes de libros' de la Fundación Ibercaja: Dolores Redondo, Clara Sánchez y Lorenzo Silva visitarán Zaragoza

Vivienda en Aragón: las compraventas siguen al alza mientras caen en España y el mercado sigue mirando al área metropolitana de Zaragoza

Vivienda en Aragón: las compraventas siguen al alza mientras caen en España y el mercado sigue mirando al área metropolitana de Zaragoza

Así preparan las fiestas del Pilar los camareros y vigilantes de seguridad: "Vives los conciertos y las verbenas de otro modo"

Así preparan las fiestas del Pilar los camareros y vigilantes de seguridad: "Vives los conciertos y las verbenas de otro modo"

Susto en Parque Roma por un incendio en un décimo piso que provoca una intensa humareda

Susto en Parque Roma por un incendio en un décimo piso que provoca una intensa humareda

Ya se conoce a los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026

Ya se conoce a los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza: 7 detenidos y 2.000 plantas de marihuana incautadas

Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza: 7 detenidos y 2.000 plantas de marihuana incautadas

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera
Tracking Pixel Contents