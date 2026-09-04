TRADICIONES Y DIVERSIÓN
Oitura celebra con devoción las fiestas de la Asunción
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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Bárboles
Las fiestas de Oitura en honor a la Virgen de la Asunción comenzaron el viernes 7 de agosto con el concurso de guiñote. Posteriormente hubo disco móvil y, por la noche, una disco vaca.
El sábado tuvo lugar vermú en la plaza, por la tarde hubo vacas con exhibición de los roscaderos Pedrola y, por la noche, una disco móvil. El domingo se celebró la comida en el pabellón y por la tarde se llevaron a cabo juegos infantiles.
Las fiestas se completaron el sábado 15 de agosto con misa, vermú y café concierto con Jon Varela.
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