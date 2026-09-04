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TRADICIONES Y DIVERSIÓN

Oitura celebra con devoción las fiestas de la Asunción

Los vecinos asistieron a la misa en la exterior de la iglesia.

Los vecinos asistieron a la misa en la exterior de la iglesia. / SERVICIO ESPECIAL

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Las fiestas de Oitura en honor a la Virgen de la Asunción comenzaron el viernes 7 de agosto con el concurso de guiñote. Posteriormente hubo disco móvil y, por la noche, una disco vaca.

Hubo vacas, música y actividades para todas las edades. |

Hubo vacas, música y actividades para todas las edades. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado tuvo lugar vermú en la plaza, por la tarde hubo vacas con exhibición de los roscaderos Pedrola y, por la noche, una disco móvil. El domingo se celebró la comida en el pabellón y por la tarde se llevaron a cabo juegos infantiles.

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Oitura disfrutó de varios días de fiesta en honor a la Virgen de la Asunción. / SERVICIO ESPECIAL

Las fiestas se completaron el sábado 15 de agosto con misa, vermú y café concierto con Jon Varela.

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