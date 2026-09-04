COLONIAS URBANAS DE VERANO
Los más pequeños dan rienda suelta a su imaginación
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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Luceni
El Ayuntamiento de Luceni organizó un año más con éxito de participación las Colonias Urbanas de Verano a través del Plan Corresponsables gestionado por los Servicios Sociales de la Comarca Ribera Alta del Ebro, junto a otras entidades colaboradoras, una iniciativa gratuita dirigida a facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival.
Las actividades se desarrollaron en la Casa de Juventud del 3 al 26 de agosto, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y participaron más de 30 menores de entre 3 y 12 años. Estas colonias urbanas ofrecen un espacio educativo y de ocio para los más pequeños durante las vacaciones de verano.
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