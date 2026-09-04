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DIVERSIÓN Y CONVIVENCIA

Pinseque celebra sus fiestas de San Roque a lo grande

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pinseque

Pinseque celebró en agosto las fiestas de San Roque marcadas por la música, la tradición y los festejos taurinos. El miércoles 12, como prefiestas, hubo discomóvil y fiesta-concurso de disfraces.

Los vecinos se reunieron para disfrutar de la comida de hermandad de las peñas. | SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos se reunieron para disfrutar de la comida de hermandad de las peñas. / SERVICIO ESPECIAL

El jueves 13 comenzó con concurso local de petanca y parque acuático en las piscinas. Por la tarde, las chicas de la Peña La Revolución fueron las encargadas de poner el pañuelico a San Roque. Luego hubo guerra de globos de agua, tiro de barra aragonesa, y se celebró la final del torneo de peñas de fútbol sala en la que La Kogorza ganó a El Follón. Y por la noche, se realizó la ronda jotera con la Asociación La Viñaza, seguida de novillos en la plaza, y disco móvil en el Parque D. Ángel Bolsas.

Las chicas de la Peña La Revolución colocaron el pañuelo al santo. | SERVICIO ESPECIAL

Las chicas de la Peña La Revolución colocaron el pañuelo al santo. / SERVICIO ESPECIAL

El viernes 14 por la mañana hubo espectáculo infantil en el parque y suelta de reses bravas desde la báscula hasta la plaza y calles de costumbre. Luego se celebró la comida de peñas en el Pabellón Ángel Calvo, y por la tarde se disfrutó de una nueva suelta de reses bravas y de vaquillas en la plaza. También por la noche hubo vaquillas, además de la actuación del grupo Kimbamba con versiones de rumba, flamenco y pop.

Campeones del torneo local de petanca. |

Campeones del torneo local de petanca. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado comenzó con pasacalles para los más jóvenes con la charanga y encierro por las calles Bajeras. Luego hubo almuerzo ofrecido por la Asociación de Mujeres Puente Jubo y suelta de reses bravas. Por la tarde, además de encierro se realizó una exhibición de la Escuela de Tauromaquia de Aragón en la plaza de España. Y la jornada terminó con toro de ronda por las calles de costumbre y la actuación del grupo de versiones Rocky Pop Band.

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Reparto de bocadillos de jamón por la Asociación de Mujeres. | L

Reparto de bocadillos de jamón por la Asociación de Mujeres. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo 16 se celebró la procesión y misa en honor a San Roque. Por la tarde, hubo parque infantil refresca juegos, suelta de reses bravas, y una exhibición de recortadores locales con homenaje a Sergio Domingo con el cariño de todo el pueblo. Y las fiestas finalizaron con el pasacalles para quitar el pañuelico al santo y la traca final.

Exhibición de la Escuela Taurina de Zaragoza. | SERVICIO ESPECIAL

Exhibición de la Escuela Taurina de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

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