La Ribera Alta del Ebro fue una de las zonas privilegiadas donde mejor pudo observarse el eclipse total del sol del pasado 12 de agosto, con más de un minuto de visibilidad.

Los vecinos de Grisén, Remolinos, Luceni, Pedrola y Pleitas disfrutaron de varias actividades alrededor de este espectacular fenómeno astronómico.

En Remolinos cientos de personas se reunieron en el monte para disfrutar de este fenómeno astronómico que dejó imágenes y momentos difíciles de olvidar. El ayuntamiento habilitó dos puntos de reparto de gafas homologadas con el objetivo de que nadie se quedara sin protección para poder observar el eclipse con seguridad. El punto recomendado para contemplarlo fue el Alto de la Cruz, en el camino viejo de la Mina Real, desde donde las vistas fueron excepcionales y permitieron disfrutar del fenómeno en todo su esplendor. Una vez finalizado el eclipse, la celebración se trasladó al aparcamiento de la Mina María del Carmen, donde tuvo lugar una fiesta amenizada por DJ Jon García, poniendo el broche festivo a una jornada que quedará en el recuerdo.

La Ribera Alta contempla un eclipse inolvidable

Además, dentro de la programación de la bibliopiscina, el 11 de agosto se realizó un divertido taller creativo para niños y niñas de elaboración de máscaras para observar el eclipse. Y esa misma tarde, la piscina de Remolinos se convirtió en un pequeño observatorio donde niños y niñas disfrutaron de una charla muy especial de la mano de Marta, de Marta’s Corner, que ayudó a descubrir qué es un eclipse, qué sucede cuando la Luna se cruza con el Sol, y por qué estos fenómenos despiertan tanta curiosidad.

La Ribera Alta contempla un eclipse inolvidable

En Grisén, el 12 de agosto, el ayuntamiento organizó una andada popular de 2 kilómetros para disfrutar del eclipse. Decenas de vecinos se sumaron a una noche mágica bajo las estrellas, que finalizó con un tentempié para todos los participantes.

La Ribera Alta contempla un eclipse inolvidable

En Luceni, uno de los lugares especialmente recomendados para la observación del eclipse fue el aparcamiento y el entorno de las piscinas municipales, un espacio amplio que permitió disfrutar del fenómeno con buenas condiciones de visibilidad.

En Pedrola, se organizó una quedada para ver el eclipse total de sol en el campo de entrenamiento del Complejo Polideportivo Municipal. El ayuntamiento entregó gafas de protección ocular homologadas a los asistentes.

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Y en Pleitas, la Asociación de Mujeres La Jazminera y la Comisión de Fiestas organizaron un acto para vivir juntos este espectáculo único. Los participantes subieron al puente de la vía para ver el eclipse, y luego se celebró una merienda-cena en el pabellón.