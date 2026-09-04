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MESAS INFORMATIVAS

Sexología y prevención en los actos festivos en la Ribera Alta del Ebro

Servicios Sociales de la comarca acercó en Luceni ‘La educación sexual se va de fiesta’.

Servicios Sociales de la comarca acercó en Luceni ‘La educación sexual se va de fiesta’. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Área de Juventud del Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Ribera Alta del Ebro, en colaboración con Amaltea Instituto de sexología y psicoterapia, está llevando a cabo una serie de actuaciones de carácter preventivo en cuanto a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS’s) con el objetivo de acercar la educación afectivo-sexual a contextos reales de socialización juvenil, como son los eventos festivos de los municipios de la comarca.

La actuación consiste en la instalación de mesas informativas y preventivas en espacios de ocio, durante la celebración de fiestas locales o de la juventud, donde se puede encontrar asesoramiento personalizado, resolución de dudas, sensibilización sobre prácticas sexuales saludables, prevención de riesgos, como son las ITS’s, relaciones no consentidas, etc., y promoción del buen trato.

Estas mesas preventivas cuentan con la presencia de dos profesionales especializados en sexología, que resuelven todas las dudas de la población joven, facilitando información rigurosa y accesible, a través del juego.

El 22 de agosto se instaló la mesa informativa La educación sexual se va de fiesta durante la celebración de la Fiesta de la Juventud de Gallur. Y el miércoles 26, estuvo en el municipio de Luceni, durante la celebración de sus fiestas patronales. La actividad contó con gran participación de jóvenes y población general.

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La próxima instalación de mesas preventivas se llevará a cabo el 26 de octubre en Sobradiel, durante la celebración de sus fiestas de la juventud.

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